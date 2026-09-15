Ameba ‘comecerebros’ en Mérida: Carlos murió tras infectarse en lago artificial de la Plaza La Isla

Carlos, un instructor de wakeboard en el lago artificial ubicado en la Plaza la Isla Mérida, falleció luego de infectarse con Naegleria fowleri, también conocida como la ameba ‘comecerebros’.

Familiares y amigos dieron a conocer el fallecimiento de Carlos tras varios días de hospitalización y criticaron que, en caso de que la empresa hubiera tomado las medidas adecuadas, la ameba “no hubiera estado ahí”.

“Carlos trabajaba en Fornelos, como instructor de wakeboard en el lago, y perdió la vida a causa de hacer su trabajo. Una ameba que de haberse tomado los cuidados adecuados, NO HUBIERA ESTADO AHÍ, y que pone en riesgo a todas las personas que utilizan este lago, muchos de ellos niños”, se lee en una de las publicaciones de una familiar de Carlos.

Supuestamente, la empresa para la que trabajaba, identificada como Fornelos Wake Yucatán, no tuvo algún tipo de acercamiento con los familiares de Carlos para brindar su apoyo ante la situación.

De acuerdo con las versiones oficiales, el paciente infectado con la ameba ‘comecerebros’ ingresó el 2 de septiembre al Hospital General Regional No. 12 del IMSS, en Mérida, y murió el 8 de septiembre.

Carlos salvó muchas vidas

Además, los familiares criticaron que, frente a las investigaciones y la clausura del lago artificial, la empresa minimizó los señalamientos pese a saber “perfectamente cuál era la situación real”.

“En ningún momento se acercaron a la familia. Ni una llamada, ni una palabra de cuidado. Tampoco lo hicieron otros responsables de ese lago”, acusó.

Los familiares del instructor de wakeboard, de 33 años, aseguraron que su muerte no fue en vano, ya que habría salvado “muchas vidas” ante la clausura y las acciones para limpiar el lago artificial.

“Nos queda el consuelo, aunque no alivie el dolor, de saber que su nombre va a proteger a otros, porque gracias a él ese lugar hoy permanece cerrado para que ninguna familia tenga que vivir jamás lo que nosotros estamos viviendo”, concluye la publicación donde confirmaron el fallecimiento de Carlos.

La publicación fue borrada o el perfil que la difundió restringió su cuenta para evitar que todas las personas pudieran acceder a ella.

¿Qué es la ameba ‘comecerebros’ y cómo se contrae?

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó el lunes 14 de septiembre que el agua del lago artificial de la Plaza La Isla Mérida estaba contaminada con Naegleria fowleri.

La ameba ‘comecerebros’ es un organismo unicelular que puede desarrollarse en agua dulce estancada y cálida.

La infección ocurre cuando el agua contaminada ingresa por la nariz, principalmente al nadar, bucear o sumergirse. No se transmite de persona a persona ni se adquiere al beber agua.

Los primeros síntomas incluyen dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómito, mientras que las complicaciones pueden provocar la muerte.