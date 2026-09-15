¿Por qué están prohibidos los elotes en las fiestas patrias de Cuernavaca? Esta es la razón

Los elotes están prohibidos durante las celebraciones de las Fiestas patrias en Cuernavaca. (Foto: Cuartoscuro)

Si tienes planeado celebrar el Grito de Independencia en Cuernavaca con un elote preparado, cancela el plan porque existe una restricción poco común: durante la ceremonia no se permitirá su venta.

La medida aplicará este 15 de septiembre de 2026 y busca prevenir incidentes entre las personas que acudan a la Plaza de Armas para participar en los festejos patrios. Sin embargo, los asistentes sí podrán comprar esquites durante la celebración.

¿Por qué están prohibidos los elotes en Cuernavaca?

La restricción a la venta de elotes enteros durante el Grito de Independencia tiene una razón de seguridad. De acuerdo con información difundida por La Jornada, en 1994, el entonces gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, fue impactado con un elote cuando salió al balcón del Palacio Municipal para iniciar la ceremonia.

Aunque no fue lastimado, el funcionario público se molestó luego de que se manchara su traje a consecuencia de la mazorca utilizada como proyectil, por lo que las autoridades buscan evitar que estos objetos puedan ser lanzados hacia otras personas o hacia la zona donde se realiza la ceremonia.

Cuernavaca prohibe la venta de elotes preparados durante la celebración del Grito de Independencia. (FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO) (Dassaev Téllez Adame)

“Como es tradición, año con año no se permite la venta de elotes, precisamente porque pueden ser usados como proyectiles, pero si se les permite vender esquites y que puedan permanecer en los mismos negocios, ya lo saben, es por seguridad, todos lo saben y los puestos también lo saben, y no tenemos ningún problema. Sabemos que es algo tradicional y solamente se suspende durante el Grito, ya después se reactiva la venta sin ningún problema”, declaró Arturo Santana en 2024, entonces director federal de Política Municipal en Cuernavaca.

El antecedente no es nuevo, pues la medida se ha implementado desde 1995 y este 2026 se aplicará nuevamente para reducir riesgos durante la concentración de personas en la Plaza de Armas de Cuernavaca.

De acuerdo con las autoridades de la ciudad de la ‘eterna primavera’, no solo se implementa la medida para salvaguardar la integridad de funcionarios públicos, también de la población civil que acude a las celebraciones de las fiestas patrias.

La disposición contempla específicamente los elotes enteros que se entregan con un palo, debido a que pueden convertirse en objetos que sean lanzados entre la multitud.

En años anteriores, la restricción comenzó a las 19:00 horas del 15 de septiembre en el primer cuadro de Cuernavaca y permanecerá vigente durante la ceremonia del Grito de Independencia.

La medida no significa que quienes acudan a los festejos patrios tendrán que aguantarse las ganas por completo de este antojito mexicano, pues solo es durante algunas horas y si es mucho el antojo, puedes recurrir a comprar unos esquites.

¿Qué artistas se presentan en Cuernavaca el 15 de septiembre?

No vas a poder comer un elote en Cuernavaca, pero si disfrutar de conciertos gratuitos el 15 de septiembre en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar.

A partir de las 8:00 p.m. diferentes artistas suben al escenario para interpretar canciones de regional mexicano, entre los principales están Majo Aguilar y la Sonora Santantera.