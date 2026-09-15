Diputada de Morena pide regularizar la IA de cara a las elecciones de 2027

La diputada consideró necesario proteger la integridad electoral y evitar la manipulación. (Foto: Gabriela Jiménez)

La inteligencia artificial deberá llegar a las campañas políticas de 2027 con reglas claras, transparencia y responsabilidad, afirmó Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados.

La legisladora respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar en esta regulación, una vez aprobada la reforma constitucional.

Jiménez Godoy informó que en San Lázaro existen propuestas de reforma constitucional e iniciativas de legislación secundaria para establecer un uso responsable de estas herramientas.

Añadió que será indispensable trabajar con el Instituto Nacional Electoral (INE) en los criterios aplicables a propaganda política generada o modificada mediante IA.

Las reglas, explicó, deberán exigir la identificación visible de contenidos creados o alterados con esta tecnología en spots, videos, anuncios, carteles e imágenes, especialmente cuando modifique la voz, imagen o declaraciones de candidaturas.

Advirtió que la IA no debe utilizarse para guerra sucia, desinformación, campañas de odio o descalificación personal.

Por ello, consideró necesario proteger la integridad electoral y evitar la manipulación.

La diputada sostuvo que las campañas de 2027 deben centrarse en propuestas, argumentos y diálogo, y reiteró que Morena acompañará el esfuerzo presidencial para garantizar certeza y responsabilidad tecnológica.