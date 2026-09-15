Segundo Grito de Claudia Sheinbaum EN VIVO: Sigue las arengas de la presidenta minuto a minuto

Sigue aquí desde la página de El Financiero, la cobertura EN VIVO del segundo Grito de Independencia de Sheinbaum. (Fotoarte: El Financiero/ Cuartoscuro)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dará este martes 15 de septiembre su segundo Grito de Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México; se espera que la mandataria agregue más arengas a la celebración.

A través de redes sociales, el Gobierno de México informó que la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México se transmitirá en redes sociales.

El año pasado, la presidenta incluyó el nombre de algunas mujeres que pelearon en la Guerra de Independencia, como el de Manuela Molina, en las arengas que lanzó desde el Zócalo en 2025.

Además, corrigió el nombre de ‘La Corregidora’, en lugar de mencionar a Josefa Ortiz de Domínguez, gritó: Josefa Ortiz Téllez Girón. También dijo:

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Manuela Molina, la capitana!

¡Vivan las heroínas anónimas!

Sigue aquí desde la página de El Financiero, la cobertura EN VIVO del segundo Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿A qué hora comienza el segundo Grito de Independencia de Sheinbaum?

La celebración por la Independencia de México este martes 15 de septiembre comenzará en punto de las 7:00 de la noche con una verbena y actividades musicales en la Plaza de la Constitución.

Sin embargo, la ceremonia del segundo Grito de Independencia comenzará a las 11:00 de la noche, cuando la presidenta Sheinbaum salga al balcón de Palacio Nacional.

¿Quién dará concierto en el Zócalo por el Grito de Independencia?

El concierto de Intocable en el Zócalo de la CDMX será uno de los eventos principales de los festejos por el Grito de Independencia la noche de este martes 15 de septiembre, con un espectáculo gratuito para las familias mexicanas.

La presentación de los intérpretes de ‘Sueña’ pertenece a las celebraciones por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Además del grupo Intocable, distintos artistas y agrupaciones, entre ellos los ganadores de la segunda edición de México Canta, suben al escenario en el concierto gratuito del 15 de septiembre.

¿Dónde ver el Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum hoy 15 de septiembre?

Para quienes no puedan asistir al Zócalo de la Ciudad de México este 15 de septiembre, está la oportunidad de seguir el evento en vivo a través de los siguientes medios:

El canal de YouTube de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El canal del Gobierno de México .

. Canal de CEPROPIE.

Canales oficiales de televisión abierta como el 11, 14, 22.

También se espera que el Grito de Independencia sea transmitido en cadena nacional por distintos medios y canales de televisión.