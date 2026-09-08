¡Con esquites y chiles en nogada! Feria del Elote 2026: Fecha, sede, actividades y todos los detalles

Además de la amplia oferta gastronómica, la Feria del Elote 2026 contará con una cartelera artística y cultural. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

El maíz está en buena parte de los sabores de la gastronomía mexicana. Aparece en un plato de pozole, en los tamales que se preparan para distintas celebraciones y hasta en una taza de atole caliente. Su presencia es tan amplia que este ingrediente tendrá su propia celebración gastronómica durante septiembre.

Se trata de la Feria Gastronómica y del Elote 2026, un encuentro que se realizará en la Ciudad de México y que reunirá durante varios días una amplia variedad de alimentos preparados con maíz. Desde antojitos tradicionales hasta postres y bebidas, la propuesta busca mostrar las distintas formas en las que este ingrediente puede llegar a la mesa.

La comida no será la única protagonista de esta celebración, pues también habrá actividades artísticas y culturales para acompañar las jornadas. Por ello, el evento se perfila como una alternativa para quienes buscan un plan durante el puente de las fiestas patrias.

La Feria Gastronómica y del Elote tendrá eventos artísticos y culturales, además de la oferta gastronómica. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

Feria Gastronómica y del Elote 2026: ¿Cuándo y dónde será el evento?

Este año se realizará la XXIV Feria Gastronómica y del Elote, una celebración que tendrá como sede a la alcaldía Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México. El encuentro se llevará a cabo durante 10 días y tendrá como escenario la Plaza Cívica de Santa Ana Tlacotenco.

La feria reunirá a productores locales y cocineras tradicionales, quienes ofrecerán preparaciones elaboradas principalmente con elote y maíz. El acceso será gratuito, de acuerdo con la información difundida por la alcaldía.

Fecha: del 11 al 20 de septiembre de 2026.

del 11 al 20 de septiembre de 2026. Sede: Plaza Cívica de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.

Plaza Cívica de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta. Entrada: libre.

Para llegar en transporte público, una de las opciones señaladas es trasladarse hasta la estación Zapotitlán de la Línea 12 del Metro. Desde el paradero ubicado en esta zona se puede abordar transporte público con dirección a Santa Ana Tlacotenco, de acuerdo con Google Maps.

¿Qué habrá en la Feria Gastronómica y del Elote 2026?

Durante los 10 días de actividades habrá una amplia variedad de alimentos preparados con elote y maíz. La oferta contempla desde los clásicos elotes y esquites hasta recetas tradicionales y propuestas dulces que aprovechan este ingrediente. Entre los alimentos que se podrán encontrar están:

Elotes.

Esquites.

Chileatole.

Pan de elote.

Gelatinas.

Hot cakes.

Chiles en nogada.

Pasteles.

Flan.

Atole.

Tlacales.

Tamales.

Pozole.

Uno de los platillos mencionados es el chileatole, cuya preparación puede variar dependiendo de la región. De acuerdo con Larousse Cocina, el término proviene del náhuatl chilli, chile, y atolli, atole. En sentido estricto, se trata de un atole preparado con chile, una elaboración con arraigo en distintas comunidades y pueblos originarios.

No obstante, el chileatole también se identifica como un guiso que puede prepararse con carne de pollo, cerdo o res, además de verduras y hortalizas. La mezcla se espesa con maíz y se condimenta con chile, por lo que existen diferentes versiones, de acuerdo con Larousse Cocina.

La alcaldía Milpa Alta informó que habrá distintas presentaciones artísticas y culturales. Sin embargo, los detalles de los artistas y horarios todavía no se han dado a conocer, por lo cual, se espera que la cartelera completa se anuncie próximamente.