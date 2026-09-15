Morena busca blindar las elecciones 2027 contra la corrupción en Querétaro: ¿Cuál es el plan?

Este es el plan de Morena para 'blindar' el proceso electoral 2027 en Querétaro.

En Querétaro, Morena busca blindar el proceso electoral de 2027 contra la corrupción.

El Grupo Parlamentario de Morena (GPM) en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos para identificar riesgos en perfiles que buscan cargos de elección popular.

A decir del diputado Arturo Maximiliano García, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, con esta iniciativa se pretende fortalecer los mecanismos de revisión de integridad de las candidaturas y contribuir a proteger a las instituciones democráticas frente a posibles riesgos.

Señaló que la propuesta legislativa busca llevar al Congreso de la Unión la discusión sobre los mecanismos de prevención y análisis de riesgo de quienes aspiran a cargos de elección popular, con el propósito de fortalecer los procesos electorales y cerrar espacios a posibles esquemas de corrupción.

El coordinador morenista destacó que la propuesta se presenta en ejercicio de las facultades constitucionales de las legislaturas estatales, previstas en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de una materia de carácter electoral.

Santiago Nieto Castillo, aspirante de Morena a la gubernatura de Querétaro, acompañó al GPM en la presentación de esta iniciativa.

El coordinador del Grupo Parlamentario señaló que la Legislatura es la Casa del Pueblo, un espacio de expresión de la pluralidad política y democrática del estado, y subrayó la pertinencia de la participación de Santiago Nieto por su experiencia y especialización en materia electoral.

En su intervención, Santiago Nieto dijo que “transparencia, rendición de cuentas y procesos electorales blindados: ese es el camino para fortalecer nuestra democracia”.

Nieto señaló que el objetivo es seguir fortaleciendo los procesos electorales y cerrar espacios a la corrupción mediante mecanismos de prevención y revisión más sólidos.

Santiago Nieto, coordinador para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, explicó que se está preparando un acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión el análisis de una reforma electoral que amplíe los mecanismos de verificación de quienes aspiren a cargos de elección popular.

“La propuesta busca ir más allá de la revisión individual y considerar posibles vínculos con esquemas de corrupción”, señaló.

Nieto Castillo subrayó que el fortalecimiento de la democracia requiere avanzar en materia de transparencia, rendición de cuentas y mecanismos que permitan contar con procesos electorales con mayores condiciones de certeza y protección institucional.

El especialista en materia electoral precisó que la propuesta deberá ser analizada por el Congreso de la Unión, pero destacó que desde Querétaro se continuará aportando al debate nacional para construir mejores mecanismos de prevención, fiscalización y combate a la corrupción.

Por su parte, la diputada local Andrea Tovar Saavedra explicó que la iniciativa morenista parte de la necesidad de garantizar la integridad de quienes ocupan cargos públicos, debido al impacto que sus decisiones tienen sobre el territorio, los recursos naturales, el presupuesto y el desarrollo de las ciudades.

La legisladora recordó que el pasado 2 de junio de 2026 se publicó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que creó una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, encargada de realizar análisis de riesgo de los perfiles que buscan registrarse como candidatas y candidatos.

La propuesta plantea fortalecer estos mecanismos para que, cuando existan elementos objetivos, verificables y razonables, puedan incorporarse al análisis de riesgo posibles vínculos que pudieran comprometer la integridad de las candidaturas y de las instituciones.

“Cuidar a Querétaro y a nuestro país va mucho más allá de la alternancia de un partido en el poder”, sostuvo Tovar Saavedra, al señalar que proteger a las instituciones implica generar condiciones para que quienes accedan a los espacios de decisión pública respondan a la ciudadanía y no a intereses particulares.

A su vez, la diputada Claudia Díaz Gayou destacó que la participación de Santiago Nieto responde a su experiencia y especialización en materia electoral.

Recordó que Nieto se desempeñó como titular de la FEPADE y como magistrado electoral, además de contar con una amplia trayectoria académica y diversas publicaciones especializadas en interpretación, argumentación y justicia electoral.

El Grupo Parlamentario de Morena señaló que la propuesta no está dirigida contra un partido ni contra una elección, sino que busca fortalecer las instituciones, prevenir riesgos y contribuir a que los procesos electorales cuenten con mayores condiciones de confianza y certeza.

Querétaro es una de las 17 entidades del país que renovarán su gubernatura en 2027.

Apenas la semana pasada, el gobernador panista Mauricio Kuri González se sometió a la prueba del poligrafo y urgió a los aspirantes a dirugir la entidad a que hagan lo mismo.

El gobernador panista dijo que con la prueba del poligrafo se busca evitar que personas vinculadas con grupos delictivos participen en el próximo proceso electoral.

Ahora, Morena respondió con la iniciativa para fortalecer los filtros para identificar perfiles de aspirantes vinculados con esquemas de corrupción.