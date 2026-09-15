Morena buscará a Abelina López para evitar ‘fractura’ en Guerrero: ‘Debe haber unidad’

Abelina López cuestionó a Morena por Beatriz Mojica y el partido busca evitar una fractura en Guerrero. (Cuartoscuro)

Morena buscará a Abelina López luego de que expresara su inconformidad con los resultados de las encuestas para seleccionar a la candidata a la gubernatura de Guerrero y resultara ganadora su contrincante, Beatriz Mojica.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aseguró que intentarán dialogar con la alcaldesa de Acapulco con licencia para mantener la unidad al interior del partido.

“Vamos a buscarla, a dialogar (...) ella está en su derecho de dialogar. Ya la buscamos, pero sé que se reunirá con nuestro delegado político en el transcurso del día, y nosotros vamos a hacer todo para que haya unidad, haya diálogo”, comentó en entrevista con Azucena Uresti.

Reprochó que Abelina López descalificara el proceso interno de Morena, basado en encuestas para identificar a los perfiles más reconocidos, pues es el mismo método que llevó a la morenista a ser candidata de Acapulco en su momento.

Citlalli Hernández reconoció que en Guerrero existen muchos liderazgos, pero los resultados señalaron que Abelina López era la segunda figura más reconocida, después de Beatriz Mojica.

“Yo creo que Abelina está en su derecho de no coincidir. Guerrero tiene mucha pluralidad, muchos liderazgos. Lo que sí no compartimos es que diga que no cree en las encuestas porque esas encuestas son las que incluso en su momento la hicieron candidata a la alcaldía de Acapulco”, agregó.

‘Celebran una muerte anunciada’

Luego de que Beatriz Mojica fuera designada como virtual candidata de Morena, Abelina López aseguró que los festejos eran “la crónica de una muerte anunciada”, sin aclarar si se refería a una eventual derrota del partido en las elecciones o a que se marchite el movimiento en Guerrero.

El comentario de la alcaldesa con licencia de Acapulco ocurre en un contexto de violencia que posiciona a Guerrero en el primer lugar de los estados donde más agresiones, amenazas, desapariciones, secuestros y asesinatos quedaron registrados a nivel nacional.

De acuerdo con el informe Votar entre Balas, realizado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, Guerrero concentró 10.8 por ciento de las agresiones de violencia político-criminal registradas a nivel nacional.

El proyecto reporta que, entre el 1 de enero de 2018 y el 29 de agosto de 2026, se registraron 316 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros relacionados con este tipo de violencia en Guerrero.

Entre las víctimas existen figuras de la política que aspiraban a un cargo público, fueron elegidas o estaban en funciones. Es decir, se encontraban expuestas a ser blanco de este tipo de violencia, incluso cuando contaban con seguridad o estaban en funciones.

Además, Abelina López es un perfil polémico por las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de 282 millones 168 mil pesos, aunque ella rechazó que estas representen un desfalco. Los señalamientos corresponden a los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2024 y continúan dentro de los procedimientos de fiscalización.