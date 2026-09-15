¡Jalisco, no te rajes! Así estará el clima este miércoles 16 de septiembre

Así estará el clima en Jalisco este miércoles 16 de septiembre.

El miércoles 16 de septiembre, la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tendrá un clima cálido. El cielo estará nublado, con temperaturas que subirán. El SMN recomienda estar atento a las condiciones del día.

Vista de la Zona Metropolitana de Guadalajara bajo un cielo nublado.

¿Qué temperaturas esperan las ciudades de Jalisco?

En Guadalajara, el miércoles tendrá una temperatura mínima de 11.3°C y una máxima de 29.7°C. La ciudad presentará cielo nublado y un viento ligero de 5 km/h. Se anticipa un ambiente cálido durante las horas centrales del día.

En Zapopan y Tlaquepaque, las temperaturas oscilarán entre 11.3°C y 29.7°C. Tonalá tendrá una máxima de 30.0°C y una mínima de 11.3°C. Todas estas localidades mantendrán cielo nublado, con vientos de 4 a 5 km/h.

¿Habrá lluvias este miércoles en Jalisco?

Este miércoles, la Zona Metropolitana de Guadalajara presentará cielo nublado, con baja probabilidad de lluvia. El SMN informa que el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica causan lluvias fuertes en el noroeste del país, pero no impactan Jalisco.

Canales de baja presión y la onda tropical núm. 39 pueden generar chubascos. Las lluvias fuertes se acompañan de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo, con riesgo de encharcamientos e inundaciones. Es crucial seguir los avisos oficiales.

¿Cómo se espera el clima en Jalisco para los próximos días?

El pronóstico extendido para la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Miércoles 16 de septiembre: Máxima de 29°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Jueves 17 de septiembre: Máxima de 30°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h.

Viernes 18 de septiembre: Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un clima cálido en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con máximas cercanas a los 30°C. Las mínimas subirán ligeramente hacia el viernes. La nubosidad disminuirá, pasando a cielo poco nuboso y medio nublado.

¿Qué recomendaciones hay para el clima en Jalisco?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo líquidos constantemente. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas de mayor intensidad, para prevenir golpes de calor.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros y sombrero al salir. Si realiza actividades al aire libre, hágalas en las primeras horas del día o al atardecer. Es vital proteger a niños y adultos mayores del calor y el sol.

Fuente: CONAGUA.

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