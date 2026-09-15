Morena elige a Eugenio ‘Gino’ Segura como ‘corcholata’ en Quintana Roo

Según el Sistema de Información Legislativa, Segura tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. (Cuartoscuro).

Morena definió este martes a Eugenio Segura como el perfil mejor posicionado en su proceso interno para encabezar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, por encima de los otros cuatro aspirantes registrados.

La decisión fue tomada a partir de las encuestas realizadas por el partido y coloca al senador quintanarroense al frente de las tareas de organización y estructura territorial de Morena en la entidad, de cara al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la gubernatura.

El resultado representa un nuevo impulso para la trayectoria política de Segura, quien logró imponerse en una competencia interna en la que participaron perfiles con presencia pública y distintos grupos de respaldo dentro del movimiento.

Su designación lo convierte en uno de los actores centrales de Morena en Quintana Roo para los próximos meses.

La definición ocurrió después de una espera que mantuvo en movimiento la escena política interna del partido.

Fueron 81 días entre el registro de los aspirantes y la presentación del resultado, periodo en el que los distintos grupos morenistas mantuvieron actividad y expectativas sobre quién encabezaría la coordinación.

Con esta decisión, Morena cierra la primera etapa de su proceso interno en Quintana Roo y coloca a Gino Segura como figura central en la organización del partido rumbo a 2027.

Durante su mensaje tras conocerse el resultado del proceso interno, Segura agradeció a la dirigencia nacional de Morena, a los partidos aliados y a los cuatro aspirantes que participaron en la contienda: Rafael Marín Mollinedo, Marybel Villegas, Alexa Murguía y Ana Paty Peralta.

¿Quién es Eugenio Segura?

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, Eugenio Segura es senador por Morena en la LXVI Legislatura desde agosto del 2024 y hasta el mismo mes del 2027.

Tiene 32 años y es de Cancún. En 2021 finalizó su licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Además, cursó un diplomado en Derecho Financiero por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. No se detalla en qué año tuvo preparación académica en la Universidad Pompeu Fabra, la Copenhagen Bussiness School, y la Universidad de Harvard.

Tampoco se indica a partir de qué año comenzó a formar parte de Morena. En cuanto a su experiencia profesional o empresarial, se comparte esta información:

Gerente de Crédito, Riesgos y Planeación en Financiera de BC Credit.

Director Financiero de Inmobiliaria Segurati.

Con información de Quadratín.