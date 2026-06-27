Gino Segura se registra para obtener la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo

Gino Segura afirmó que el reto de esta nueva etapa es defender lo conquistado y profundizar la transformación en cada rincón de Quintana Roo.

El senador con licencia Gino Segura se registró este viernes como aspirante a Coordinador Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, reafirmando su compromiso de seguir trabajando de la mano del pueblo para consolidar y profundizar el proyecto transformador en la entidad.

Tras formalizar su registro ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Gino Segura destacó que esta decisión surge del profundo amor que tiene por Quintana Roo y de la convicción de que la transformación debe seguir avanzando en cada municipio, comunidad y hogar del estado.

“Lo hago con humildad, con compromiso y un profundo amor por la tierra que me vio nacer. Lo hago por el pueblo de Quintana Roo, que en 2024 me confió el enorme encargo de representarlo y servirle desde el Senado de la República”, expresó.

El legislador, quien solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo en el Senado de la República para participar en este proceso interno, aseguró que la Cuarta Transformación abrió en Quintana Roo una nueva etapa basada en el humanismo mexicano y en la convicción de colocar siempre al pueblo en el centro de las decisiones públicas.

Señaló que los avances alcanzados desde la llegada de la Transformación al estado son resultado del esfuerzo de las y los quintanarroenses, de las trabajadoras y trabajadores, de las comunidades indígenas, de las jefas de familia y de todas las personas que diariamente contribuyen a construir un mejor futuro.

“Nuestro estado avanza como nunca. Y ese avance le pertenece a su gente”, sostuvo.

Gino Segura afirmó que el reto de esta nueva etapa es defender lo conquistado y profundizar la transformación en cada rincón de Quintana Roo, evitando el regreso de los privilegios y de una política alejada de la ciudadanía.

Refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Mara Lezama, y llamó a fortalecer la unidad en torno al movimiento para continuar impulsando un Quintana Roo más justo, seguro y próspero.

“Como nos enseñó este movimiento, la Transformación se defiende en territorio: caminando las calles, tocando puertas, escuchando de frente, informando con claridad y organizando al pueblo”, afirmó.

Finalmente, adelantó que recorrerá nuevamente el estado para escuchar y caminar junto a las y los quintanarroenses, convencido de que la fuerza del movimiento radica en el contacto directo con la gente.

“Nosotros cumpliremos nuestra responsabilidad, pero la última palabra siempre la tendrá el Pueblo. Solo el Pueblo de Quintana Roo decidirá”, concluyó.