Explosión de puesto de comida en Álvaro Obregón: Autoridades demolerán cuatro

La explosión ocurrió en la planta baja de un inmueble utilizado como establecimiento de venta de comida. (Foto: PC CDMX)

Derivado de las revisiones realizadas a los inmuebles afectados por la explosión ocurrida el pasado viernes 11 de septiembre en el inmueble contiguo a la Taquería La Bajadita, en Álvaro Obregón, se determinó que cuatro predios presentan daño estructural severo.

La alcaldía Álvaro Obregón informó que este martes 15 de septiembre, a las 8:00 de la mañana, comenzarán los trabajos de demolición controlada del predio que presenta mayores afectaciones.

Los trabajos se realizarán de manera manual y controlada, con el objetivo de reducir riesgos y evitar daños a los predios colindantes.

Una vez concluidos los trabajos de demolición del inmueble más afectado, un corresponsable en seguridad estructural realizará una nueva evaluación de los otros tres predios para determinar su disposición final, es decir, si requieren una demolición completa o si es viable su reconstrucción.

La determinación dependerá de las condiciones que se observen y de los resultados de los trabajos iniciales.

Gobierno de la CDMX dará apoyo mensual a afectados

En apoyo a las familias afectadas, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) otorgará un apoyo mensual para renta, mientras se determina la situación de los inmuebles.

La alcaldía Álvaro Obregón señaló que mantiene coordinación con las autoridades correspondientes para dar seguimiento a los trabajos y brindar atención a las familias afectadas.

¿Qué se sabe de la explosión de un puesto de comida en Álvaro Obregón?

Una explosión registrada en un puesto de comida en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, dejó dos personas fallecidas y 14 lesionadas, de acuerdo con el último reporte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El incidente ocurrió en la noche del viernes 11 de septiembre en la colonia Olivar del Conde Primera Sección, específicamente en el cruce de las avenidas Santa Lucía y Rosa Venus.

La explosión ocurrió en la planta baja de un inmueble utilizado como establecimiento de venta de comida. De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el estallido fue presumiblemente provocado por un cilindro de gas LP con capacidad para 30 kilogramos.

La Fiscalía capitalina informó que personal ministerial y pericial trabaja para esclarecer las causas del incidente y determinar qué ocurrió en el establecimiento.