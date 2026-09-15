Nombran a Julieta Ramírez coordinadora estatal de Morena en Baja California

Morena anunció este martes 15 de septiembre que la senadora Julieta Ramírez será la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California.

El anuncio lo realizaron Ariadna Montiel Reyes, presidenta del CEN de Morena, así como Citlali Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

La senadora con licencia recibió la constancia de su triunfo en medio de gritos de apoyo de sus seguidores.

Además, este martes también se anunció que la senadora con licencia, Verónica Díaz Robles, fue designada por Morena como coordinadora de la defensa de la transformación en Zacatecas, en medio de reclamos de simpatizantes del representante del PT, José Narro Céspedes.

Julieta Ramírez es elegida para la contienda en Baja California

En la presentación, Hernández Mora detalló que la elección de la coordinación se dio tras un proceso que incluyó llamadas telefónicas para identificar a los aspirantes con mayor presencia en la población y, posteriormente, el desarrollo de una encuesta en las viviendas con los nombres de las mujeres y hombres a contender.

Tras lo anterior, se decidió que sea Julieta Ramírez, fundadora de Morena y actualmente senadora con licencia, quien encabece la coordinación de Morena en Baja California; con esto se convierte en la coordinadora más joven del partido, con 31 años de edad.

Durante su discurso, el cual tuvo una duración de poco más de diez minutos, hizo énfasis en la unión con la ciudadanía bajacaliforniana, incluso con sus contendientes que enfrentó en este proceso.

Otros de los principales temas al dirigirse al público los centró en torno a lo que llamó campañas de desprestigio que, según ella, solo buscan dañar la imagen y confundir a los ciudadanos.

“Frente a la fabricación de mentiras, frente a la desinformación y a la guerra sucia, la respuesta es organización; frente a las amenazas externas, el injerencismo y la traición a la patria, la respuesta es organización... invito a todas y todos a que nos convirtamos cada uno en un medio de comunicación”, manifestó Ramírez.

En ese sentido, esta última tuvo que enfrentar la publicación de dos notas periodísticas que la relacionaban con casos de justicia en Estados Unidos.

En el primero de ellos se menciona a Rubén Sandoval, encargado de programas de bienestar y movilización de personas para Julieta Ramírez, quien estuvo preso en la Unión Americana por tráfico de drogas, delito por el cual fue condenado a 30 meses de prisión, esto en octubre del 2011, de acuerdo con la nota de Punto Norte.

Mientras que la segunda noticia de carácter personal la relaciona con una supuesta investigación por asociación delictuosa en Estados Unidos, hecho que ella misma ha buscado desmentir en múltiples ocasiones.

Finalizó su discurso de toma de protesta, indicando que asume este reto con compromiso y convicción.