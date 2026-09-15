¡Qué blasfemia! Esto sabemos del robo a la parroquia de Santo Toribio en Jalisco

Ladrones irrumpieron en la notaría de la parroquia de Santo Toribio Romo en Tlaquepaque, Jalisco, de donde se apropiaron de dinero y otros objetos.

El sacristán de la iglesia ubicada en el cruce de las avenidas Bahía de Todos Los Santos y Bahía de Santiago, en la colonia Parques de Santa María, reportó a la policía municipal que durante la madrugada del lunes 14 de septiembre sujetos forzaron la puerta del ingreso de la administración parroquial.

Personal Ministerial dio cuenta del robo y tomó la declaración del encargado, y del párroco.

En el acta se asentó que una trabajadora de la parroquia llegó al lugar alrededor de las 09:50 horas y detectó que la puerta principal de la notaría estaba forzada, por lo que reportó la situación; después junto con elementos policiales se inspeccionó el inmueble y dieron cuenta de que el mobiliario y demás objetos de las oficinas estaban desordenados.

El párroco expuso que los objetos faltantes eran una computadora portátil y un teléfono celular; además de 9 mil pesos en efectivo, producto del pago de trámites, venta de artículos religiosos y colectas.

Otros robos ‘blasfemos’

En junio pasado se registró un saqueo a otra iglesia, es el caso de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la comunidad La Calera, de Tlajomulco de Zúñiga, donde las cámaras de seguridad detectaron a dos individuos de apariencia joven, con ropas oscuras y cubrebocas y gorras, quienes forzaron las puertas perimetrales y los accesos principales durante la madrugada, mientras el párroco dormía.

Los ladrones ingresaron a la notaría, la sacristía y la casa pastoral, de donde sustrajeron 293 mil pesos en efectivo, fruto de colectas para el mantenimiento del templo, además que se llevaron 33 equipos de sonido tipo eco.

Otro robo se registró el 26 de agosto pasado en Puerto Vallarta, donde videos ciudadanos captaron a un sujeto que saqueó una alcancía de limosnas de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en pleno centro del municipio.

El sujeto, que vestía una camiseta sin mangas en colores morado y amarillo, se llevó el depósito hasta el cruce de Matamoros y Zaragoza, y el video se viralizó rápidamente mostrando al ladrón mientras sacaba el dinero en efectivo de la caja.

Luego, agentes e la Policía Municipal lo identificaron y lo arrestaron horas después en la zona del Malecón, donde el sujeto se mostró agresivo con los oficiales, y negó los hechos, hasta que reconoció su responsabilidad.

Se le identificó como Cristian Antonio ‘N’, de 44 años, al momento del arresto se encontraba bajo el influjo de drogas, y estuvo a disposición del ministerio público; sin embargo, se encuentra libre, pues los encargados de la parroquia no presentaron una denuncia formal y sólo solicitaron a la Comisaría de Seguridad Pública que se incremente y refuerce la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad.

¿Qué objetos sagrados han sido robados?

El pasado 5 de febrero, en el Templo de Las Capuchinas, ubicado sobre Contreras Medellín a su cruce con Juan Manuel, en la zona centro de Guadalajara, dos mujeres presenciaron el robo de un depósito metálico con hostias, y solicitaron el apoyo de los policías municipales.

Los oficiales lograron recuperar las obleas y el contenedor, todo con un valor superior a los 10 mil pesos.

El ladrón, identificado como Óscar ‘N’, se encuentra bajo proceso por daños al centro católico, y por el robo de las hostias.

Previamente, en enero, en la Parroquia de San Jorge Mártir, también en Guadalajara, se reportó el robo de una cámara de seguridad, el ladrón huyó con el aparato. Y el hecho quedó registrado en actas ministeriales como ‘daño vandálico’ solamente.

En 2025 se levantaron 25 actas por robos del dinero y objetos religiosos y electrónicos en instalaciones eclesiásticas del Área Metropolitana de Guadalajara.