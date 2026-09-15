⁠Poncho Lizárraga responde a Emma Coronel tras decir que El Recodo tocó en bautizo de sus hijas: ‘Ni me acuerdo’

Emma Coronel había dicho que El Recodo tocó en el bautizo de sus hijas. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

Poncho Lizárraga, integrante de El Recodo, respondió a Emma Coronel luego de que la modelo asegurara que la banda de regional mexicano se presentó en el bautizo de las hijas de ‘El Chapo’.

Las declaraciones de la esposa de Joaquín Guzmán Loera las hizo durante una transmisión en vivo en su perfil de la plataforma Kick, donde también mencionó que durante la celebración se presentaron Los Tucanes de Tijuana.

Emma Coronel, madre de las gemelas del 'Chapo' Guzmán, aseguró que El Recodo tocó en el bautizo de sus hijas. (Foto: AP) (Nación321/AP)

¿Qué dijo Poncho Lizárraga sobre la presencia de El Recodo en la fiesta de las hijas de ‘El Chapo’?

Poncho Lizárraga, hijo del fundador de la banda El Recodo, fue cuestionado sobre las declaraciones de Emma Coronel acerca de la presencia de la agrupación en la fiesta de las hijas de ‘El Chapo’ Guzmán.

“Yo realmente ni me acuerdo porque, pues, creo que si eso fue real, entonces pasó hace muchísimos años, te mentiría si te lo confirmo, es que nosotros no nos bajamos del escenario para saludar a nadie”, declaró ante diferentes medios en una entrevista compartida por Ventaneando.

De acuerdo con el hijo del fundador de El Recodo, cuando los invitan o contratan en algún evento, ellos se dedican a llegar, interpretar sus canciones y retirarse, pues acuden a trabajar y no como invitados.

Estas declaraciones se suman a las de Ricky Yocupicio y Geovanni Mondragón, actuales vocalistas de los intérpretes de ‘Deja’, quienes también respondieron a las declaraciones de Emma Coronel.

Los cantantes señalaron que la presencia de la agrupación en aquella celebración tendría que ser confirmada o descartada por las personas que estuvieron en el evento. Además, explicaron que ellos no suelen preguntar quién contrata o paga por sus presentaciones.

“No sabemos si trabajaron, pero a fin de cuentas, nosotros vamos a lugares y damos presentaciones donde no sabemos quién nos paga, si tú tienes la manera puedes hacerlo, puedes contratarnos, no menospreciamos a nadie, puede ser un mesero, un empresario o un albañil, cualquiera nos puede solicitar”, declaró Mondragón en una entrevista con distintos medios, compartida por De Primera Mano.

Yocupicio subrayó que tampoco suelen preguntar qué tipo de evento es al que acuden y aseguró que no tienen nada que ocultar. Incluso señaló que, si en algún momento tocaron para un personaje relacionado con el narcotráfico mexicano, como ‘El Chapo’ Guzmán, pudieron no haberse enterado.

“No nos da miedo, no debemos nada, si estuvimos en un evento para alguno de estos personajes, no lo sabemos, no es que lleguemos a saludar. Fuimos una vez a una fiesta donde no había ni escenario, pero no cuestionamos nada”, explicó en el mismo encuentro con la prensa.

¿Quién es Poncho Lizárraga, integrante de El Recodo?

Poncho Lizárraga es el actual director de El Recodo, banda que fundó su papá, Cruz Lizárraga. El músico de regional mexicano nació en Mazatlán, Sinaloa.

Desde temprana edad se interesó por la música debido a que era el trabajo de su padre, pero también se esforzó en desarrollar su talento y aprender a “moverse” en la industria para tener éxito haciendo lo que ama.

“Gracias a mi trabajo he cumplido objetivos, conocer muchas cosas y cumplir sueños (...) Pero no debes cruzarte de brazos, cada día es un reto en la música, afrontarlo, pero también está lleno de buenos momentos, pero lo importante es salir adelante”, contó en una entrevista para el pódcast Historias de Sí se puede.

Aunque antes de dedicarse de lleno a la música, estudió en la licenciatura en Sistemas Computacionales en una universidad de Estados Unidos, pero descubrió que su pasión estaba entre los acordes.