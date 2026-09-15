Gobernador Durazo transforma a Sonora en referente nacional en generación de energía limpia

El sol que durante años representó uno de los mayores desafíos para las familias sonorenses frente a las altas temperaturas, hoy también se convierte en una de las mayores fortalezas de Sonora.

Bajo el gobierno de Alfonso Durazo Montaño, a cinco años del inicio de su administración, Sonora es líder en la transición energética con la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco, uno de los proyectos de generación de energía limpia más importantes impulsados a través del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Con una inversión total de mil 685 millones de dólares, la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco con capacidad de producir un gigawatt de energía limpia, contempla cuatro etapas de desarrollo y representa una infraestructura estratégica para fortalecer la capacidad de generación eléctrica de la entidad y aprovechar el potencial solar de Sonora.

Actualmente, las primeras dos etapas del proyecto operan al 100 por ciento de su capacidad, con una generación conjunta de 420 megawatts de energía, correspondientes a 120 megawatts en la primera etapa y 300 megawatts en la segunda.

Al concluir sus cuatro etapas, la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco alcanzará una capacidad instalada de un gigawatt, equivalente a abastecer de electricidad a más de la mitad de la población de Sonora, consolidándose como un proyecto fundamental para ampliar la generación de energías limpias y fortalecer la seguridad energética de Sonora.

A través de CFE, se construyeron en San Luis Río Colorado dos centrales de ciclo combinado; la primera de ellas con una inversión de 20 mil millones de pesos.

Lo más importante es que gracias a dichas plantas, Sonora es un estado superavitario en electricidad, permitiendo tener una tarifa altamente subsidiada para las familias sonorenses. En el sexenio anterior se destinaron 2,700 millones de pesos; en cinco años se han invertido más de 9,100 millones. Hoy el beneficio representa un ahorro promedio de 41 por ciento para cada usuario.

De esta manera, Alfonso Durazo llega a cinco años de su gobierno con avances concretos en uno de los proyectos estratégicos de mayor alcance de su administración, con una apuesta por las energías limpias que contribuye a construir un Sonora más competitivo y con mayores oportunidades para las y los sonorenses.