‘No jodan con eso’: Rafael Marín evita hablar de excolaborador ligado a mafia rumana tras perder interna de Morena

Rafael Marín se negó a responder sobre sus presuntos vínculos con Alejandro Arcos.

Luego de que Morena perfilara a Eugenio ‘Gino’ Segura como posible candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Rafael Marín, su contrincante en la contienda, evitó hablar de Alejandro Arcos, su excolaborador ligado a la mafia rumana.

“Esas son preguntas que no tienen que hacer. Nada más las hacen por perjudicar y por molestar. Discúlpame que te lo conteste así, no viene al caso preguntar eso, no jodan... No jodan con eso”, respondió Rafael Marín, extitular de Aduanas, a medios de comunicación este martes 15 de septiembre.

Marín reconoce tercer lugar en encuestas de Morena por Quintana Roo. Desconoce si fue por Alejandro Arcos

Rafael Marín reconoció su derrota en la encuesta interna de Morena por la candidatura para el gobierno de Quintana Roo en las elecciones 2027.

El funcionario fue cuestionado sobre si su supuesta relación con Alejandro Arcos ‘le pegó’, y respondió que no sabía. Además, aceptó el tercer lugar.

“Sí vi las encuestas, y yo respeto a mi partido y confiado definitivamente en sus procesos y las encuestas que llevaron a cabo. La verdad sí lo reconozco... No sé si me hayan tomado en cuenta eso (la polémica de Alejandro Arcos)”, explicó.

Marín reconoció que comenzó su posicionamiento interno “tarde”, por lo que no tuvo forma de remontar en el proceso interno.

Agregó que no lo han llamado a declarar por la polémica de huachicol fiscal, e insistió que él durante años acusó el robo de hidrocarburos.

¿De qué señalan a Alejandro Arcos?

Alejandro Arcos presuntamente es un operador de la mafia rumana que milita en Morena desde 2013 y acompañó a Rafael Marín.

Una investigación periodística afirma que Arcos Romero trabajó en la Agencia Nacional de Aduanas en la primera gestión de Rafael Marín como su titular de la agencia.

A finales de 2020 fue señalado en una lista de 72 personas relacionadas con la mafia rumana, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que bloqueara sus cuentas, medida que implementaron en febrero de 2021.

El hombre estaría relacionado con unas 14 empresas fachada, utilizadas para lavar recursos. Además, era titular de 21 cuentas bancarias con movimientos inusuales.