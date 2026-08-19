¿Quién es Alejandro Arcos Romero y por qué lo relacionan con la mafia rumana?

Alejandro Arcos Romero: ¿Qué se sabe de sus presuntos vínculos con la mafia rumana? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Morena vuelve a estar bajo escrutinio porque un presunto operador financiero de la mafia rumana milita en el partido desde 2013 y acompaña a Rafael Marín Mollinedo, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, confirmó Ariadna Montiel.

Una investigación periodística reveló los nexos entre Alejandro Enrique Arcos Romero, presuntamente vinculado con la mafia rumana, y Rafael Marín Mollinedo. Arcos Romero trabajó en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante la primera gestión de Marín Mollinedo.

La presidenta de Morena solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) revisar la situación y determinar las medidas correspondientes, aunque esto solo podría costarle su militancia en el partido guinda.

¿Quién es Alejandro Enrique Arcos Romero y cuál era su papel en la mafia rumana?

Arcos Romero aparece desde hace años en investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses. Aunque existen señalamientos sobre sus supuestos nexos criminales, esto no le impidió ocupar un cargo dentro de la ANAM.

En noviembre de 2020, el nombre del ahora colaborador de Rafael Marín Mollinedo apareció en una lista de 72 personas físicas y morales vinculadas con la mafia rumana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear los recursos relacionados con estas personas, según reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Tres meses después, en febrero de 2021, la UIF bloqueó las cuentas de Arcos Romero como parte de la Operación Caribe, que buscaba desmantelar la estructura financiera de la mafia rumana, enfocada en la clonación de tarjetas en Cancún y Los Cabos.

Los documentos citados por el medio sostienen que estuvo involucrado en la constitución de 14 empresas fachada, utilizadas para lavar recursos ilícitos de la organización criminal mediante la compra de inmuebles, automóviles y joyas.

Además, Arcos Romero era titular de 21 cuentas bancarias con movimientos inusuales.

Pese a los señalamientos en su contra, ingresó a la Agencia Nacional de Aduanas de México cuando Marín Mollinedo era titular, entre diciembre de 2022 y junio de 2023. En ese periodo, Marín Mollinedo era conocido como “el particular” del ahora aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.

Sin embargo, el único rastro del paso de Arcos Romero por la ANAM son documentos internos revelados por el medio, donde se le identifica como “Director General adscrito a la ANAM”.

Arcos Romero acompaña las aspiraciones de Marín Mollinedo

Tras la salida de Rafael Marín de la ANAM por sus aspiraciones políticas, Arcos Romero también pasó al terreno político y se incorporó a su equipo de precampaña.

Desde que Marín Mollinedo se registró como aspirante a la candidatura para la gubernatura de Quintana Roo, estuvo acompañado por Alejandro Enrique Arcos.

Posteriormente, su participación en eventos públicos en el estado quedó documentada en fotografías y videos, siempre cerca del precandidato.