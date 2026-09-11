Sonora invertirá más de 20 mil mdp en infraestructura carretera durante gobierno de Durazo

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno de México, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una inversión histórica de más de 20 mil millones de pesos para ampliar, modernizar y conservar la infraestructura carretera de Sonora, con proyectos estratégicos que conectan al Pacífico con Chihuahua y la frontera con Estados Unidos.

La estrategia carretera permite atender rezagos acumulados durante décadas y fortalecer rutas fundamentales para la economía del noroeste del país, al mejorar la comunicación terrestre del Puerto de Guaymas, las zonas fronterizas, los principales centros urbanos, regiones mineras y destinos turísticos.

De 2021 a 2026, los recursos destinados a infraestructura carretera superan los 20 mil millones de pesos: 2 mil 190 millones de inversión estatal, 15 mil 159 millones del Gobierno de México, mil 946 millones de la Secretaría de Marina y 800 millones de inversión privada.

Entre los proyectos estratégicos destaca la carretera Guaymas-Chihuahua, con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos, que fortalece la salida terrestre del Puerto de Guaymas hacia Chihuahua y el norte del país.

Esta conexión amplía las capacidades logísticas de Sonora y genera mejores condiciones para el movimiento de mercancías, el comercio y la atracción de inversiones.

En la región serrana, la Bavispe-Janos-Nuevo Casas Grandes, con mil 859 millones de pesos, y la Agua Prieta-Bavispe, con mil 571 millones, fortalecen la comunicación entre Sonora y Chihuahua, reducen tiempos de traslado y acercan comunidades que durante décadas enfrentaron condiciones de aislamiento.

La red se complementa con corredores de importancia turística, industrial y fronteriza. Se destinan mil 800 millones de pesos a la Sonoyta-Puerto Peñasco; 500 millones a la Hermosillo-Bahía de Kino; 450 millones a la Ímuris-Cananea; y 150 millones a la Cananea-Agua Prieta.

En Nogales se destinan 800 millones de pesos a la rehabilitación y modernización del Libramiento, infraestructura clave para mejorar la circulación en una de las principales ciudades fronterizas del país.

A ello se agregan 484 millones para caminos artesanales; 146 millones para la conexión Desemboque-Carretera 36 Norte; 40 millones para el camino a Puerto Lobos; y 59 millones para conservación y reconstrucción de caminos rurales.

El programa contempla además 4 mil 671 millones de pesos para conservación de carreteras en corredores como Puerto Libertad-Bahía de Kino, Peñasco-Golfo de Santa Clara, Carretera 3-Caborca-Peñasco y Lagunitas-Independencia, además de mil 680 millones para la conservación de la Carretera Internacional a cargo de Capufe.

El gobernador Alfonso Durazo destacó que esta infraestructura forma parte de una visión integral para aprovechar la ubicación estratégica de Sonora y fortalecer su papel en el intercambio comercial nacional e internacional.

Con carreteras que comunican el Puerto de Guaymas, Chihuahua, la frontera con Estados Unidos y los principales corredores productivos del estado, Sonora fortalece su posición como uno de los puntos logísticos estratégicos del país y convierte su infraestructura carretera en una plataforma para atraer inversión, generar desarrollo y elevar la competitividad de México.