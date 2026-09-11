Ronald Johnson defiende la designación de ‘terroristas’ a cárteles mexicanos en el aniversario del 11-S

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson junto a su esposa Alina Johnson con un grupo de bomberos durante la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. (EFE).

A 25 años de los atentados del 11S, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió este viernes que las amenazas terroristas cambian de métodos y apariencia al justificar la designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte del presidente Donald Trump.

“Las organizaciones terroristas se adaptan, sus métodos cambian, sus redes cambian”, afirmó Johnson durante la ceremonia conmemorativa de los ataques terroristas de 2001 en la capital mexicana, antes de señalar a los grupos que utilizan la violencia y la intimidación para aterrorizar comunidades.

“Por eso el presidente Trump ha reconocido la amenaza que representan los cárteles y los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras”, sostuvo.

El 20 de febrero de 2025, Estados Unidos hizo efectivas las designaciones como organizaciones terroristas extranjeras del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, además del grupo transnacional Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), originaria de El Salvador.

El diplomático agregó que estos grupos “no son simplemente organizaciones de narcotráfico”, pues recurren al asesinato, la violencia, la corrupción y la intimidación para imponer su voluntad.

Johnson enlazó esa política de seguridad con el recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron cerca de 2 mil 977 personas, y llamó a mantener la vigilancia frente a amenazas que, advirtió, pueden transformarse con el tiempo.

“25 años son una generación”, señaló el embajador, quien consideró que para muchos jóvenes estadounidenses el 11S es ya un hecho conocido solo mediante fotografías, videos y relatos.

Por ello, pidió evitar que los atentados se conviertan simplemente en otra fecha del calendario y reivindicó la defensa de la libertad, la democracia y el derecho de las personas a vivir sin miedo.

México y EU colaboran para combatir al crimen organizado

Johnson sostuvo además que la relación entre Estados Unidos y México supera la geografía y el comercio, y afirmó que Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsan una alianza basada en cooperación para proteger a ambos pueblos.

El representante estadounidense también destacó la solidaridad mexicana tras los atentados y recordó que integrantes de Los Topos, reconocido grupo de rescatistas mexicanos, y otros voluntarios viajaron a Nueva York para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros.

“No fueron por un tratado o un acuerdo económico. Fueron porque los vecinos ayudan a los vecinos y porque los amigos permanecen juntos cuando golpea la tragedia”, afirmó el embajador.