¿Por qué Trump no fue al homenaje del 11S? Biden, Obama y Mamdani conmemoran la tragedia en Nueva York

En el evento del 11S participaron también Hillary Clinton, Michelle Obama y el vicepresidente de EU, JD Vance.

Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden, junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asistieron este viernes a la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11S en la Gran Manzana, un evento que no contó con la presencia del actual presidente, Donald Trump.

Alrededor de los estanques que sustituyen al lugar donde se levantaban las Torres Gemelas se congregaron además otras figuras políticas como los exalcaldes Bill de Blasio y Rudy Giuliani, este último a cargo de la ciudad cuando sucedieron los ataques.

Asistieron también la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; la exprimera dama Michelle Obama; el vicepresidente de EU, JD Vance; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y la fiscal general del estado, Letitia James.

Trump, nacido en Nueva York, no acudió a la ceremonia, una decisión inusual en el caso de un presidente estadounidense. En su lugar, el líder republicano acudirá al acto celebrado en el Pentágono, en Virginia, donde el 11 de septiembre impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas.

Trump recibe en la Casa Blanca una viga de las Torres Gemelas por el 25 aniversario de 11S

Trump recibió el martes en la Casa Blanca una viga de acero procedente de una de las Torres Gemelas de Nueva York como parte de una gira conmemorativa por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La pieza, recuperada de la torre sur del World Trade Center, fue instalada temporalmente en La Elipse, un parque adyacente a la residencia presidencial, durante un evento que contó con la presencia de equipos de emergencia que respondieron a los atentados.

“Cuando vemos este acero, recordamos que no importa qué amenaza o desafío enfrentemos, Estados Unidos luchará, Estados Unidos perdurará y Estados Unidos prevalecerá”, declaró el mandatario durante un discurso.

Trump, que portaba una gorra con la inscripción ‘USA’, aseveró además que su país utilizará “todo el poder” a su alcance para evitar que un ataque como el del 11S se vuelva a repetir.

En el 11S recuerdan el cuarto avión que cayó en Pensilvania

Un cuarto avión cayó en un campo abierto en el estado de Pensilvania debido a la revuelta de los pasajeros, que evitaron que volara hacia Washington, donde tenía como objetivo previsiblemente la Casa Blanca o el Capitolio.

25 años después de los atentados, las familias de las víctimas se congregaron alrededor del Memorial, y entre el público muchas de ellas levantaban fotografías de sus seres queridos que perdieron la vida aquel 11 de septiembre.

A las 8:46, momento en el que impactó el primer avión contra la torre norte, y después de que un coro entonase el himno de Estados Unidos, comenzó el acto oficial, en el que se mencionan los nombres de los fallecidos y se guardan varios minutos de silencio, reservados a los familiares y a cargos institucionales.

Aparte de esta ceremonia, el Oculus proyectará, como todos los años, dos columnas de luz natural en el suelo precisamente el 11 de septiembre, brevemente, en torno a las 10:30 de la mañana, y por la noche se encenderán dos potentes haces de luz artificial hacia el cielo, visibles desde todos los rincones.