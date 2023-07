Así narró Jorge Berry el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York: ‘¡Algo está explotando!’

Una voz del periodismo que narró hechos históricos como la muerte de la Princesa Diana de Gales se ‘apagó': Jorge Berry falleció este jueves tras sufrir de muerte cerebral.

Periodista con 50 años de carrera, Berry (un gran aficionado a los deportes) colaboró desde su columna en El Financiero aportando su experiencia en temas internacionales como las acusaciones contra el expresidente Donald Trump por su papel en el Ataque al Capitolio; las intenciones de Joe Biden por buscar la reelección en 2024, y la guerra de más de un año en Ucrania.

El rango de los eventos cubiertos por Berry fue muy amplio, desde atentados terroristas en Irlanda en 1989 hasta la llegada del Papa Juan Pablo II a México, en 1999 y 2002.

‘Parece que se estrelló un avión’

Y fue justo a inicios de este milenio, en una época donde las redes sociales no existían y el internet era bastante lento, cuando Berry informó en vivo a los televidentes sobre el ataque a las Torres Gemelas que dejó casi 3 mil muertos.

“Ve lo que está pasando en Nueva York. Es el World Trade Center, dicen que se estrelló un avión. Estas son imágenes en vivo, así como usted las está viendo, así nos van llegando”, narró Berry mientras conducía el noticiero matutino de Televisa.

Incluso en un inicio, Berry comentó la primera versión del accidente, cuando se pensaba que una avioneta se había estrellado en la Torre Norte.

“Tenemos más datos de este asunto, parece que fue un jet comercial”, agregó minutos después.

Berry estaba hablando en vivo con Phillip Kent, corresponsal de Televisa en Nueva York en 2001, cuando la transmisión en vivo captó el momento en el que el vuelo 175 de United Airlines impactó la Torre Sur.

“Mira, está explotando, ¡algo está explotando! ¿Sabes qué Phillip? Que ya está explotando la otra torre”, narró con asombró, quien después vio en vivo la caída de la Torre Sur.

¿Quién fue Jorge Berry?

Originario de la Ciudad de México, Berry tenía un amplio conocimiento sobre deportes y música.

Antes de comenzar su carrera en medios de comunicación, el periodista se dedicó al rock y fundó la banda Pop Music Team, en compañía de sus amigos, con quienes tocó en diferentes recintos de la capital del país e incluso se codeó con agrupaciones como Three Souls In My Mind.

Su afición a los deportes lo llevó a cubrir los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en Australia, y a hacerse con un anillo de campeón del Super Bowl por azares del destino durante el tiempo en el que vivió en Oakland, California, en la década de los ochenta.