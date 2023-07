Muere Jorge Berry, periodista y colaborador de El Financiero

El periodista Jorge Berry falleció este 13 de julio, según informó su familia.

Jorge Berry, quien fue columnista en El Financiero, comenzó su trayectoria dentro del periodismo en 1973, cuando se desempeñó como reportero en Televisa. Posteriormente, se integró como conductor de deportes en el programa de Jacobo Zabludovsky, en el Noticiero 24 Horas.

A lo largo de su trayectoria, Berry cubrió decenas de eventos relacionados con la política, deportes y sucesos relevantes a nivel mundial. Por ejemplo, en 1997 cubrió los funerales de la Princesa Diana de Gales, en Reino Unido, así como la llegada del Papa Juan Pablo II a México, en 1999 y 2002.

Berry fue uno de los periodistas mexicanos enviados para informar sobre el atentado contra las Torres Gemelas, de Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001. Durante su carrera, informó sobre el atentado terrorista en Irlanda, ocurrido en 1989.

Con su trabajo en diferentes canales de televisión acompañó a los mexicanos durante años y se convirtió en un referente informativo. En su columna de El Financiero abordaba temas políticos internacionales, así como comentarios sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su trayectoria profesional, Berry también trabajó en Galavisión, Eco, Ovaciones, W Radio, Radio Centro e Imagen Radio. Además, se desempeñó como vicepresidente de Información Internacional de Televisa y Eco.

¿Quién fue Jorge Berry?

Nacido en la Ciudad de México, Jorge Berry, además de dedicarse a escribir sobre política internacional, tenía un amplio conocimiento sobre deportes y música.

Antes de comenzar su carrera en medios de comunicación, Berry se dedicó al rock y fundó la banda Pop Music Team, en compañía de sus amigos, con quienes tocó en diferentes recintos de la Ciudad de México, e incluso se codeó con agrupaciones como Three Souls In My Mind.

Hace 50 años, en 1973, dejó la música y se dedicó de lleno al periodismo, donde comenzó en la sección de deportes y posteriormente se dedicó a la cobertura de temas de política.

En el 2000, Jorge Berry cubrió los Juegos Olímpicos de Sydney, en Australia, y en 2015 fue narrador oficial del Super Bowl de la National Football League (NFL), siendo el único periodista mexicano en obtener un anillo de oro blanco de parte de la liga estadounidense.

En su cuenta de Twitter, además de escribir opiniones referentes a la política nacional e internacional, Jorge Berry compartía la música que escuchaba y sus reflexiones sobre la discografía de sus bandas de rock favoritas.