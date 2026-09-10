A 25 años del 11-S: Nueva York renombrará más calles con nombres de las víctimas del atentado de 2001

Veinticinco años después, más del 30 por ciento de la población local nació en los años posteriores. (Foto: EFE)

El Concejo de la ciudad de Nueva York aprobó este jueves medidas para renombrar 26 avenidas y espacios públicos con nombres de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y pedir a la legislatura estatal y la gobernadora que incorporen un programa educativo sobre ese día en todas las escuelas del estado.

Los nombres pueden ser encontrados en una nueva página del Ayuntamiento dedicada a la conmemoración del 11-S, con mapas interactivos y otros datos, indica un comunicado.

“El Ayuntamiento mantiene viva la memoria del 11-S: 25 años de conmemoración” es el título que encabeza la página, bajo el cual hay una foto de edificios iluminados de noche y, en medio, las dos columnas de luz azul que cada año recuerdan a las víctimas del atentado.

“Muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos, personas excepcionales, valientes y destacadas perdieron la vida esa mañana en el World Trade Center. Desde entonces, hemos seguido perdiendo a muchos más a causa de las consecuencias y enfermedades relacionadas con el 11-S”, indica el mensaje en la página.

Veinticinco años después, más del 30 por ciento de la población local nació en los años posteriores o era demasiado joven para recordar lo ocurrido, agrega.

¿Por qué buscan renombrar las calles de NY con víctimas del 11-S?

Renombrar más calles es una manera de que las nuevas generaciones aprendan sobre las pérdidas y las historias de heroísmo, compasión y unión de los neoyorquinos, apostilla.

La mayoría de los homenajeados son miembros del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia (FDNY/EMS), mientras que también se honra con un gran número de monumentos a víctimas policiales y civiles.

En la nueva página del Ayuntamiento, el público podrá acceder a información sobre el presupuesto, los comités de trabajo del Concejo, legislación sobre el uso del suelo y otras propuestas de ley.

“Hace veinticinco años, los ataques al World Trade Center cambiaron nuestra ciudad para siempre. En medio de la tragedia, el heroísmo y la unidad que todos presenciamos fueron la fuerza impulsora que, en última instancia, reconstruyó nuestra ciudad”, indicó en el comunicado la presidenta del Concejo, Julie Menin.

Entre el paquete de otras medidas aprobadas hoy, figura el reconocimiento del bailarín Alvin Ailey y el establecimiento de un registro sobre lugares de entierro asociados con personas que fueron esclavizadas o comunidades históricamente afroamericanas.