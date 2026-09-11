México envía cargamento de ayuda humanitaria a Cuba en plena crisis energética: ‘No están solos’

Cuba recibió el decimotercer envío de ayuda humanitaria procedente de México, esta vez acompañado por donativos de los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), informó este viernes el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) de la isla.

Durante el acto de entrega de las donaciones, el director general de Cooperación Internacional del Mincex, William Díaz, agradeció el constante apoyo del pueblo y gobierno de México, así como la contribución de los Estados miembros de Caricom.

Señaló que la ayuda llega en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, que “limita el acceso a alimentos, medicamentos y combustibles”.

Por su parte, el embajador de México en La Habana, Miguel Díaz Reynoso, criticó “el castigo ilegal y condenable” del recrudecimiento del cerco energético impuesto por Estados Unidos al país caribeño y afirmó que “Cuba no está sola”.

El embajador de Guyana en la isla, Halim Majeed, representante de Caricom en la ceremonia, abogó por “continuar y repetir estos actos de solidaridad, por pequeños que sean. Una y otra vez haremos lo que podamos para apoyar a Cuba en estos tiempos difíciles”.

En los últimos años, México se posicionó como uno de los socios regionales más activos en el apoyo humanitario a Cuba con envíos de combustible y cargamentos con productos esenciales.

La llegada de esta nueva carga se suma a otras operaciones de ayuda humanitaria recibidas desde las agencias de la ONU, España, Brasil, Uruguay, China, Corea del Sur, Japón, Canadá y Colombia, para mitigar los efectos de la crisis energética y económica en el país caribeño.

El ‘Convoy Nuestra América’, integrado por activistas de varios países de Europa, México y Estados Unidos, y la ONG española Open Arms también trasladaron varias toneladas de alimentos, insumos médicos, paneles solares, sistemas fotovoltaicos y materiales educativos.

Cuba padece una profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se agravó progresivamente desde enero último con el bloqueo petrolero aplicado por Estados Unidos —calificado por la ONU como contrario al derecho internacional—, al que Washington sumó una serie de sanciones que reforzaron su política de “máxima presión” sobre la isla.

La isla vive su peor crisis económica en tres décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial, acentuadas por las debilidades estructurales de su producción, además de prolongados apagones que pueden alcanzar más de 20 horas y hasta varios días consecutivos en amplias zonas del país.