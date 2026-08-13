No sabían rescatar, pero entraron a los escombros: La historia de cómo nacieron Los Topos en México

Carlos Cienfuegos, líder de Topos México, durante los trabajos de búsqueda en el edificio de Álvaro Obregón 286 colapsado en 2017.

El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México quedó devastada por un terremoto de magnitud 8.1. En medio de edificios colapsados, calles cubiertas de polvo y una emergencia que rebasó la capacidad de las instituciones, ciudadanos comunes comenzaron a organizarse para buscar sobrevivientes entre los escombros.

No eran rescatistas profesionales. No contaban con los equipos que hoy existen para enfrentar un desastre de esa magnitud. Pero entraron a las estructuras derrumbadas y se abrieron paso entre los restos de los edificios para intentar encontrar personas con vida.

De aquella respuesta ciudadana surgió uno de los grupos de rescate más conocidos de México: Los Topos.

El terremoto de 1985 que lo cambió todo

Aquel 19 de septiembre, el reloj marcaba las 7:19 de la mañana cuando un fuerte sismo sacudió la capital mexicana. De acuerdo con la historia relatada por la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C., el movimiento duró menos de dos minutos, pero fue suficiente para provocar gran destrucción en la ciudad.

La manera en que los ciudadanos reaccionaron a la emergencia sorprendió a todos. Mientras las autoridades intentaban responder ante el desastre, cientos de personas se sumaron voluntariamente a las labores de búsqueda y rescate.

Agrupaciones de Topos rescatistas en el monumento a la Solidaridad, en el marco del aniversario del sismo del 85 y del 2017. (Diego Simón Sánchez)

Algunos entraron a los edificios derrumbados para localizar a familiares; otros se quedaron para ayudar a desconocidos. Con el paso de las horas, estos voluntarios empezaron a coordinarse y a trabajar juntos para rescatar a personas atrapadas.

Fue entonces cuando comenzó a utilizarse el nombre de ‘Topos’, una referencia a quienes se internaban entre los escombros y túneles improvisados para buscar sobrevivientes.

Los Topos México aprendieron en medio de la tragedia

La historia de Los Topos no comenzó con un equipo profesional de búsqueda y rescate, sino con ciudadanos que decidieron actuar ante una emergencia que había rebasado a las instituciones.

La propia organización señala que, como consecuencia del sismo, se formó un grupo de voluntarios que trabajó coordinadamente en la búsqueda y rescate de víctimas. En febrero de 1986, unos meses después de la tragedia, quedó constituida legalmente la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C.

Con el tiempo, aquel movimiento espontáneo sumó más de 200 elementos preparados y dio paso a organizaciones con estructuras, capacitación y experiencia para intervenir en diferentes tipos de desastres.

Topos en el rescate de personas con vida atrapadas en el edificio C1 de la Unidad Habitacional Tlalpan, en 2017. (Adolfo Vladimir)

¿Topos Azteca y Topos Tlatelolco son lo mismo?

Aunque ambas brigadas tienen un origen vinculado al terremoto de 1985, Topos Azteca y Topos Tlaltelolco no son la misma organización.

La confusión volvió a aparecer tras el terremoto de Colombia, pues mientras el gobierno de ese país rechazó el apoyo de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, integrantes de la Brigada Internacional de Topos Azteca (BIRTA) sí lograron ingresar para colaborar en las labores de emergencia.

La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco adoptó con el tiempo una estructura legal e institucional. Su organización incluye un comité y una tropa integrada, entre otros, por rescatistas, paramédicos e ingenieros. Además, mantiene vínculos de colaboración con organismos del Sistema de Naciones Unidas.

Topos Azteca, por su parte, se define como una organización de voluntarios civiles y mantiene una trayectoria internacional de participación en desastres. Entre las emergencias en las que ha intervenido se encuentran el terremoto de Haití de 2010, el tsunami de Indonesia de 2004 y los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Héctor Méndez y el origen de los Topos Azteca

La historia de Topos Azteca también tiene sus raíces en aquella tragedia.

Su fundador y líder histórico es Héctor Rafael Méndez Rosales, conocido como ‘El Chino’ o el ‘Topo Mayor’. Durante el terremoto de 1985 se internó en los escombros de un edificio en Tlatelolco para buscar a su hermano y consiguió encontrarlo con vida. Después de ese rescate permaneció en la zona para ayudar a otras personas atrapadas.

Integrantes de Topos Azteca parten de Ciudad de México hacia Los Ángeles para apoyar en labores de rescate tras los incendios. (Rogelio Morales Ponce)

Décadas después, Méndez continúa participando en las labores de rescate. A sus 80 años, encabezó a los Topos Azteca que, en agosto de este año, se encontraban en Panamá después de participar en las tareas de emergencia por los sismos de Venezuela.

Cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, el grupo decidió cambiar sus planes. En lugar de continuar su regreso a México, se trasladó a Colombia para intentar sumarse a la búsqueda de sobrevivientes.

“Estábamos en Panamá. Íbamos hacia México y cuando nos enteramos del terremoto cancelamos la ida y nos venimos para acá porque tenemos que sumarnos al esfuerzo para tratar de encontrar a hermanos sobrevivientes”, explicó Méndez.

Los Topos Azteca llegaron a Colombia la noche del 11 de agosto, después de haber participado en la emergencia venezolana.