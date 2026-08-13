‘No quieren dejar trabajar a los Topos’: Congresista acusa trabas en Cali para los rescatistas mexicanos

Los Topos que lograr llegar a Colombia tras el terremoto de 7.4 grados denunciaron trabas gubernamentales para realizar labores de rescate. (Facebook: Héctor Méndez 'El Topo Mayor').

Un senador de Colombia, Duvalier Sánchez Arango, denunció que funcionarios del gobierno de Cali obstaculizan las labores de Los Topos Azteca, el equipo independiente de rescate mexicano que había acudido al país para brindar apoyo tras el terremoto magnitud 7.4 que dejó 281 muertos y más de tres mil heridos.

“Se van a ir, no quieren dejar trabajar a los Topos”, lamentó Sánchez Arango a través de un video compartido en sus redes sociales.

De acuerdo con el legislador colombiano, la administración de Cali habría exigido a Héctor Méndez, “El Topo Mayor”, una serie de requisitos y trámites para poder acceder a las zonas dañadas por el sismo.

“Lo que está ocurriendo en Cali con con la brigada de rescate internacional, independiente y no gubernamental Topos Azteca es inconcebible. Resulta que le están exigiendo una serie de documentos, pólizas de seguridad y requisitos para poder intervenir en los sitios de rescate”, denunció Sánchez.

En entrevista para medios locales de Colombia, Médez expuso su inconformidad con la burocracia. “Son un montón de jerarquías para poder actuar”, lamentó.

Gobierno de Abelardo de la Espriella limita ayuda tras sismo

Tras el terremoto, estalló el reclamo y la indignación social contra el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, debido a su rechazo a no recibirán rescatistas ni apoyo de equipos de búsqueda como ‘Los Topos’ de Tlatelolco, otra brigada mexicana.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Rescates (UNGRD) de Colombia, explicó ante medios de comunicación que únicamente el gobierno iba a aceptar apoyo “por parte de países que nos pueden garantizar equipos de búsqueda reconocidos por el Insarag y reconocidos por sus propios países como equipos capacitados para realizar esa labor con estándares nternacionales”.

El Insarag es el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los Topos Azteca regresaban a México tras auxiliar en las labores de rescate por el ‘doblete sísmico’ en La Guaira, Venezuela, cuando el lunes 10 de agosto el terremoto magnitud 7.4 en Colombia convocó a la brigada, una vez más, a acudir a bridar ayuda humanitaria.

“Estabamos en Panamá. Íbamos hacia México y cuando nos enteramos del terremoto cancelamos la ida y nos venimos para acá porque tenemos que sumarnos al esfuerzo para tratar de encontrar a hermanos sobrevivientes”, expresó el ‘Topo Mayor’, Héctor Méndez, en un video difundido por la alcaldía de Cali.

Los Topos Azteca han acudido a emergencias en Haití, Italia, Argentina, Estados Unidos, España, Venezuela y ahora se colaron a Colombia, donde la recién electa administración de Abelardo de la Espriella ha limitado la ayuda internacional.