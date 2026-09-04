Por qué las organizaciones están pasando a conocer su transacción

La evolución reciente de las alertas emitidas por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ofrece una señal relevante para las organizaciones mexicanas que participan en ecosistemas financieros, comerciales y logísticos vinculados con Estados Unidos. Más allá de nuevas listas de observación o indicadores de riesgo, el mensaje parece apuntar hacia un cambio más profundo: la necesidad de comprender relaciones, patrones y comportamientos que no siempre son visibles cuando cada operación se analiza de forma aislada.

La alerta suplementaria publicada por FinCEN el 30 de junio de 2026 sobre contrabando de combustibles y evasión fiscal incorpora 22 indicadores adicionales relacionados con el denominado huachicol fiscal. Entre ellos figuran empresas con márgenes atípicos, sociedades registradas en domicilios residenciales, transferencias con escasa información descriptiva, cuentas utilizadas como intermediarias de pagos y organizaciones con volúmenes significativos de operación, pero sin infraestructura aparente para almacenar o transportar combustible.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del documento es que la propia autoridad señala que una alerta individual no determina, por sí sola, la existencia de una actividad ilícita. La importancia reside en la combinación contextual de múltiples señales. Es precisamente ahí donde surge uno de los principales desafíos para las áreas de cumplimiento.

El contexto también ayuda a explicar esta evolución. Durante los últimos dos años, FinCEN ha emitido alertas relacionadas con contrabando de efectivo, robo y comercialización ilícita de petróleo, adquisición de precursores de fentanilo, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, fraude en tiempos compartidos y uso de activos virtuales. Aunque se trata de fenómenos distintos, los documentos suelen describir elementos comunes: múltiples participantes, operaciones dispersas, empresas intermediarias, pagos fraccionados, beneficiarios relacionados y movimientos transfronterizos.

En este entorno, se plantea que el enfoque tradicional basado exclusivamente en KYC (Know Your Customer) continúa siendo indispensable, pero puede resultar insuficiente para identificar actividades que se desarrollan a través de redes de relaciones. De ahí la importancia de complementar esta visión con capacidades de KYT (Know Your Transactions), orientadas a entender cómo se mueve el dinero, con quién interactúan los participantes y qué relaciones existen entre operaciones, documentos, jurisdicciones y contrapartes.

Esto implica un cambio importante en la unidad de análisis, en lugar de concentrarse únicamente en una operación individual, el foco se desplaza hacia el patrón, la secuencia y la red. Un análisis transaccional más avanzado puede identificar vínculos entre empresas, beneficiarios, domicilios, dispositivos, rutas logísticas o comportamientos financieros que, observados por separado, podrían parecer ordinarios.

En este contexto, la inteligencia artificial aparece como una herramienta potencial para apoyar tareas como resolución de identidades, detección de anomalías, análisis de grafos, procesamiento documental y priorización de casos. No obstante, en cumplimiento, sigue siendo fundamental para contextualizar hallazgos, explicar resultados y tomar decisiones.

Más que una sustitución de procesos, la discusión parece centrarse en la capacidad de integrar información dispersa para comprender mejor los riesgos cada vez más interconectados. Las alertas recientes de FinCEN muestran un interés creciente por identificar combinaciones de indicadores, comportamientos históricos y relaciones entre múltiples actores. En ese escenario, la capacidad de analizar redes puede convertirse en un complemento cada vez más relevante para los modelos tradicionales de cumplimiento.