Alfonso Durazo rompe récord educativo en Sonora con más de 736 mil becas entregadas

El estado cuenta con alrededor de 805 mil estudiantes y se han entregado más de 736 mil becas

Sonora registra una inversión y cobertura sin precedentes en apoyo a estudiantes. Durante los cinco años de la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño se han entregado más de 736 mil becas, en una entidad que cuenta con alrededor de 805 mil estudiantes.

La cifra permite dimensionar el alcance de la estrategia: el número de becas entregadas equivale a más de nueve apoyos por cada 10 estudiantes que integran la comunidad estudiantil sonorense.

Para alcanzar esta cobertura, el Gobierno de Sonora ha destinado más de 3 mil 700 millones de pesos exclusivamente a becas, una inversión que supera por más del doble lo ejercido durante los tres sexenios anteriores juntos, es decir, los 18 años previos.

Por primera vez en la entidad, los apoyos abarcan todos los niveles educativos, desde educación básica hasta nivel superior, a través de Becas Sonora de Oportunidades, el programa de becas más grande en la historia del estado.

La estrategia impulsada por Durazo no se limita al apoyo económico. En cinco años se han entregado 2 millones 230 mil paquetes de uniformes escolares gratuitos, reduciendo gastos para las familias y garantizando mejores condiciones para que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios.

Para el ciclo escolar actual, con el apoyo del Gobierno de México, Sonora fue el primer estado del país en la distribución de más de 3 millones de libros de texto gratuitos, mientras que 94 mil 800 estudiantes son beneficiarios de desayunos escolares, como parte de una política que busca atender las condiciones que inciden directamente en la permanencia y el aprendizaje.

En infraestructura, el Gobierno de Sonora ha invertido 3 mil 364 millones de pesos en construcción, rehabilitación y mejoramiento de planteles educativos, con obras para dignificar los espacios donde se forman las nuevas generaciones.

Los resultados colocan a la educación como uno de los principales ejes de la administración estatal: más de 736 mil becas entregadas, 2 millones 230 mil paquetes de uniformes, más de 3 millones de libros de texto gratuitos en el presente ciclo, alimentación para cerca de 195 mil estudiantes y más de 3 mil 300 millones de pesos destinados a infraestructura educativa.

Para el gobernador Alfonso Durazo, la apuesta es que el origen o la condición económica de una familia no determinen hasta dónde puede llegar un estudiante.

En Sonora, la diferencia frente al pasado se refleja en la inversión: en solo cinco años se han destinado a becas más del doble de recursos que en los 18 años anteriores, convirtiendo a la educación en una de las principales herramientas para ampliar oportunidades y transformar el futuro de una generación.