¿Quién es Aníbal Canelón? FBI captura en Venezuela a su último fugitivo más buscado

De Venezuela a EU: FBI captura al último fugitivo de su lista de los más buscados. (Foto: FBI)

El director del Buró Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, anunció este martes 15 de septiembre la captura en Venezuela del último de los diez fugitivos más buscados por la agencia, con lo que aseguró haber detenido a todos los integrantes de esa lista.

“Este fin de semana capturamos en Venezuela a un delincuente que estaba en nuestra lista de los más buscados y llevaba años prófugo”, dijo Patel durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado.

El director del FBI no reveló la identidad del detenido, pero afirmó que ya se encuentra de camino a Estados Unidos.

¿Quién es el detenido por el FBI en Venezuela?

Fox News informó, citando una confirmación del FBI, que el detenido es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, un venezolano que fue incorporado en marzo a la lista de los diez más buscados y al que la agencia considera su primer “fugitivo cibernético”.

El FBI acusa a Canelón Aguirre de liderar una conspiración internacional en la que habría desplegado grupos en Estados Unidos para robar millones de dólares de instituciones financieras mediante ataques a cajeros automáticos.

¿De qué acusan al más buscado por el FBI?

Según el FBI, Canelón Aguirre está acusado de conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario y daños intencionados a sistemas informáticos, blanqueo de capitales y suministro de apoyo material a terroristas.

La agencia sostiene que el dinero obtenido mediante el llamado “ATM jackpotting”, que utiliza programas maliciosos para forzar la retirada de efectivo de los cajeros, terminaba en una red de lavado vinculada al Tren de Aragua.

El anuncio de la captura, por parte de Patel, se produjo después de que el presidente del comité, el republicano Chuck Grassley, mencionara inicialmente nueve capturas y el director lo corrigiera para señalar que ya eran diez.

En marzo de este año, el FBI informó en redes sociales que Aníbal Alexander Canelón Aguirre había sido agregado a la lista de los más buscados por la agencia de seguridad estadounidense.