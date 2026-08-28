⁠FBI busca a ‘El Muñeco’, mexicano acusado de traficar fentanilo y heroína ocultos en cargas de chatarra

El FBI publicó una ficha de recompensa por Juan Carlos Moreno Flores, alias ‘El Muñeco’, al vincularlo con actividades de contrabando de drogas, específicamente fentanilo, hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la ficha de búsqueda y recompensa, Moreno Flores es mexicano. En diciembre de 2023, autoridades de Estados Unidos emitieron una orden de arresto federal en su contra desde el Tribunal de Distrito de EU en el Distrito Central de California, Los Angeles.

“Juan Carlos Moreno Flores es buscado por su presunta participación en un plan para contrabandear fentanilo, metanfetamina y heroína desde México a Estados Unidos; narcóticos que supuestamente estaban empaquetados en extintores de incendios y ocultos entre cargas de chatarra”, indica la ficha.

Por ello, Moreno Flores es acusado de conspiración para importación de sustancias controladas, y conspiración para distribuir y poseer sustancias.

Juan Carlos Moreno es conocido por sus apodos de ‘El Muñeco’ y ‘Hormigón’, según la información del FBI.

En la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI se encuentra solo un mexicano: Fausto Isidro Meza Flores, conocido por su apodo de ‘El Chapo Isidro’, quien estuvo al mando del cártel de los Beltrán Leyva y sería enemigo de Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, líderes del Cártel de Sinaloa.

Según los informes más recientes, Fausto Isidro Meza se sumó a las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este año, luego de que fuera asesinato el líder de dicho grupo criminal, Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, en un operativo de fuerzas de seguridad en Tatalpa, Jalisco.

En febrero del 2025, el presidente estadounidense Donald Trump declaró a diversos grupos criminales como organizaciones terroristas, entre ellas al Cártel de Sinaloa, al CJNG y el Cártel del Golfo.

Nueva York incauta cargamento de cocaína de 10 millones de dólares

Las autoridades incautaron en Nueva York unos 263 kilogramos de cocaína valorada en el mercado negro en 10 millones de dólares, la mayor confiscación de esta droga realizada en al menos una década, y arrestaron a tres personas, dijo este viernes la comisionada de la policía de la ciudad, Jessica Tisch.

Señaló en una conferencia de prensa conjunta con la DEA y otras agencias que se trata de un cargamento de narcóticos vinculado a una red de tráfico interestatal con conexiones en todo el país, y que se logró tras varios meses de investigación “minuciosa”.

El operativo fue realizado por varias agencias el miércoles y anunciado hoy en conferencia de prensa.

Con información de EFE.