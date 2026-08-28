¿Calderón recibió dinero del esquema de lavado de García Luna? Esto respondió Sheinbaum

La UIF rechazó que Felipe Calderón recibiera recursos de los recursos que habría captado García Luna. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el exmandatario Felipe Calderón aparezca en el esquema construido por Genaro García Luna que provocó un quebranto al erario por 403 millones de pesos.

Ni el expresidente Calderón, sus familiares u otros exfuncionarios del gobierno del panista aparecen como receptores de los recursos que García Luna obtuvo de manera ilegal con ayuda de la familia Weinberg, según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“No quiere decir que no supiera (Calderón) de sus actividades delictivas (de García Luna), pero no han salido en la trama de lavado de dinero”, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum ante una pregunta expresa este viernes 28 de agosto.

Investigación contra los Weinberg no termina

Omar Reyes, director de la UIF, informó sobre la recuperación de 5 millones 800 mil dólares tras ganar un juicio civil promovido en Estados Unidos; sin embargo, la investigación continúa.

El gobierno de México vendió 12 propiedades de la familia Weinberg ubicadas en Florida, adquiridas con recursos obtenidos de manera irregular entre 2008 y 2018.

García Luna, de la mano de sus socios, consiguió al menos 30 contratos a sobreprecio con instituciones del gobierno mexicano. Las empresas fingían prestar un servicio y cobraban los recursos, que después se triangulaban.

La familia Weinberg fue una pieza fundamental. Realizó la compra de activos, como casas y autos de lujo, con ese dinero a cambio de una remuneración económica u otro beneficio, según la investigación de la UIF.

El director de la UIF reiteró que continúan los trabajos para identificar otras propiedades de los socios de García Luna, ejercer acciones legales y recuperar ese dinero.

“Continuamos un trabajo con las demás dependencias del Estado mexicano con el fin de identificar más propiedades o cuentas de la familia Weinberg (...). Ya tenemos algunas identificadas que próximamente daremos a conocer cuando logremos que se puedan vender estas propiedades”, dijo en el mismo espacio.

¿Cuál será el destino del dinero de la familia Weinberg recuperado?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los casi 100 millones de pesos recuperados a la familia Weinberg por el caso García Luna serán destinados a la construcción de escuelas.

Comentó que los recursos serán “dedicados a las zonas de mayor necesidad en el país”. Aseguró que centrarán los esfuerzos en la Montaña de Guerrero para el desarrollo de instituciones de nivel medio superior y superior.

“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la montaña de Guerrero”, precisó.