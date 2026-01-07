FGR detiene a Eduardo ‘N’, excolaborador de Genaro García Luna, por presunto desvío de recursos

Además de Eduardo 'N', en días recientes la FGR informó de la captura de otros dos excolaboradores de Genaro García Luna. (FEMDO) [Fotografía. FGR, Cuartoscuro]

Continúan los arrestos de excolaboradores de Genaro García Luna. La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de Eduardo ‘N’, exservidor público federal y exfuncionario de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, en Puebla, la tarde de este miércoles 7 de enero.

Eduardo ‘N’ fue detenido por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La aprehensión ocurrió tras trabajos de inteligencia y coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Policías federales ministeriales ubicaron a Eduardo ‘N’ y lo pusieron a disposición de las autoridades judiciales que lo requerían, como parte de una investigación que se mantiene abierta por presuntas irregularidades cometidas durante su desempeño en el servicio público.

De acuerdo con la información de la FGR, las indagatorias contra Eduardo ‘N’ se concentran en un periodo que va de diciembre de 2008 a agosto de 2013.

Durante esos años, Eduardo ‘N’ se desempeñó como servidor público y, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), suscribió de manera presuntamente irregular diversos contratos de servicios vinculados con Centros Federales de Readaptación Social.

Estos centros penitenciarios se encontraban bajo la responsabilidad de Genaro García Luna, quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública federal entre 2006 y 2012 y actualmente cumpliendo una sentencia de 38 años de presión en Estados Unidos.

La investigación apunta a que dichos contratos formaron parte de un esquema más amplio para el uso indebido de recursos públicos, mediante mecanismos administrativos que habrían permitido la extracción y posterior canalización de fondos.

Las autoridades federales sostienen que la detención de Eduardo ‘N’ no se trata de un hecho aislado. Por el contrario, se inscribe en una misma línea de investigación que, en semanas recientes, derivó en la captura de otros exfuncionarios cercanos a García Luna.

¿Qué otros excolaboradores de Genaro García Luna han sido arrestados por la FGR?

En días previos, la FGR informó sobre la aprehensión de Jesús ‘N’ y María ‘N’, ambos exfuncionarios vinculados con la estructura administrativa que operó durante la gestión de Genero García Luna.

En el caso de Jesús ‘N’, el Ministerio Público Federal formuló imputaciones en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, lo que derivó en su vinculación a proceso y en la imposición de prisión preventiva oficiosa.

Actualmente, el exfuncionario se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Las investigaciones señalan que, entre 2013 y 2015, Jesús ‘N’ participó en la simulación de contratos de adquisición de servicios dentro del sistema penitenciario federal, con el objetivo de extraer recursos de la administración pública.

Su detención se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, con la participación de la Agencia de Investigación Criminal y el respaldo de distintas instancias del Gabinete de Seguridad.

Por su parte, María ‘N’ fue aprehendida y vinculada a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente, permanece bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16, en el estado de Morelos.

La FGR señaló que María ‘N’ formaba parte del círculo cercano de García Luna y contaba con facultades amplias para participar en actividades vinculadas con los presuntos objetivos ilícitos bajo investigación.