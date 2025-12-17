FGR detiene a María ‘N’, excolaboradora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles la detención de María ‘N’, identificada como excolaboradora de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

María ‘N’ está acusada por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

“De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dicha persona posiblemente tuvo participación como apoderada legal de una empresa, la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos de la administración pública federal”, indicó la Fiscalía, que ahora es encabezada por Ernestina Godoy, en un comunicado.

María ‘N’ fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Ante su localización, se le informaron sus derechos constitucionales y fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, informó la FGR.

¿Quién es María ‘N’, excolaboradora de García Luna detenida?

María Vanesa es identificada como excolaboradora de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, quien fue sentenciado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos por brindar protección secreta al Cártel de Sinaloa.

García Luna fue declarado culpable por seis delitos relacionados con el narcotráfico y de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel. En mayo de 2022, se estableció que García Luna y su esposa, Cristina Pereyra, deberán pagar 2 mil 500 millones de dólares por un esquema de contratación ilegal en México.

En una investigación, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que María Vanesa formó parte de la dependencia federal dirigida por García Luna entre 2001 y 2012. La identificó igual como apoderada general de Nunvav, una firma con la que presuntamente realizó el desvió de millones de pesos del Gobierno, según datos de la UIF.

La UIF señaló en su momento que Nunvav fue utilizada por la SSP para desviar 2.678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal. María Vanesa fue nombrada como apoderada de dicha firma en octubre de 2019 en una asamblea de accionistas en Panamá, según documentos de MCCI.

María Vanesa trabajó en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social de 2001 a 2008. Después, se unió a la SSP, en la coordinación de asesores de García Luna.