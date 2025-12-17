¿Vector Casa de Bolsa fue vendida? Esto reveló Sheinbaum después de que la CNBV le revocara su licencia

Claudia Sheinbaum habló sobre el destino de Vector en su mañanera. (Foto: El Financiero)

Después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocara la licencia a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, surgieron dudas sobre el destino de la institución financiera y la posibilidad de que fuera vendida.

Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su mañanera de este martes 17 de diciembre que no cuenta con información detallada y pidió que sea la Secretaría de Hacienda la que aclare la situación.

“Lo leí hoy en los medios; no tengo mayor información. Le pediríamos a la Secretaría de Hacienda que pueda informar”, declaró.

Sheinbaum agregó que meses atrás fue informada sobre una posible venta de la casa de bolsa, aunque dijo desconocer si ese proceso está relacionado con la revocación de la licencia.

“Hace algunos meses me informaron que iba a haber una venta de esta casa. No sé si tenga que ver con esto o no, pero que la Secretaría de Hacienda informe”, añadió.

¿Qué sabemos de la venta de Vector Casa de Bolsa?

El economista y analista financiero, José Yuste, reveló que dicha institución que fue vendida a Finamex: “Vector se terminó vendiendo a Finamex, todo el negocio de Vector se terminó vendiendo a Finamex, así que acabó esta historia”.

Por esta razón, Yuste aseguró que llegó el fin de Vector Casa de Bolsa y aclaró que dejó de operar tras la decisión de la CNBV.

“Ya no existe; ya le revocaron su autorización como casa de bolsa y como operadora de fondos. Vector fue una de las casas de bolsa más fuertes durante mucho tiempo, ligada a Alfonso Romo”, explicó.

También recordó que Alfonso Romo, empresario regiomontano, fue consejero económico y jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que dio relevancia política y económica a la institución financiera.

Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda no ha emitido una postura oficial sobre si Vector Casa de Bolsa fue vendida antes de la revocación de su licencia.