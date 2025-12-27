Cae un colaborador más de García Luna: Detienen a Jesús Caballero, acusado de lavado de dinero

JesúS Caballero fue detenido en Cuernavaca, Morelos, por integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR. (FGR).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Jesús Alberto Caballero, excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, que apeló su sentencia.

En una publicación en la red social X, la FGR detalló que se le investiga por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre 2013 y 2015, desde su posición federal, probablemente participó en la celebración de contratos y simulación de operaciones con recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (Centros Penitenciarios Federales).

Esto, para luego canalizarlo a empresas controladas por García Luna.

¿Cómo fue detenido Jesús Caballero?

Caballero fue detenido en Cuernavaca, Morelos, por integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Han mantenido coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina (Semar), así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Caballero fue llevado al penal del Altiplano, donde se realizó su certificación médica, para después ser puesto a disposición de una autoridad judicial, en Almoloya de Juárez, para que el Ministerio Público Federal (MPF) solicite audiencia inicial para formularle imputación.

FGR detiene a María ‘N’, excolaboradora de García Luna

Diciembre no fue el mes de los excolaboradores de García Luna, ya que el 17 del mes se informó sobre la detención de María ‘N’, acusada de presuntamente hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Las autoridades detallaron que habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos de la administración pública federal.

María Vanesa formó parte del equipo de trabajo de García Luna entre 2001 y 2012. Se le identificó como apoderada general de Nunvav, una firma con la que presuntamente realizó el desvió de millones de pesos del Gobierno, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).