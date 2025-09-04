¿Quién es Perseo Quiroz, el alcalde de Tepoztlán que pelea con Noroña y tiene nexos con García Luna?

Perseo Quiroz, alcalde de Tepoztlán, es conocido por su conflicto con el senador Gerardo Fernández Noroña y sus nexos con García Luna.

La pelea del alcalde de Tepoztlán con el senador Gerardo Fernández Noroña puso a Perseo Quiroz bajo los reflectores nacionales. La diferencia entre ambos políticos se debe a la casa de 12 millones de pesos de Fernández Noroña en ese municipio de Morelos.

De Fernández Noroña conocemos quienes son sus familiares, que fue presidente del Senado, su paso por la izquierda en México y sus inicios en la política con su primer altercado que protagonizó; sin embargo, ¿quién es Perseo Quiroz Rendón, el alcalde de Tepoztlán?

El político morelense pasaba desapercibido hasta que se registró como candidato independiente a la Presidencia Municipal de Tepoztlán.

Perseo Quiroz ganó las elecciones a presidente municipal, tras conseguir 25.53 por ciento de los votos, cifra con la que superó a su rival de la alianza Movimiento Ciudadano y el partido local Morelos Progresa, Andrés Robles Ayala, quien obtuvo el 21.94 por ciento de los sufragios.

¿Qué estudió Perseo Quiroz, el alcalde de Tepoztlán?

El currículum vitae del presidente municipal de Tepoztlán establece que se graduó de la Licenciatura en Derecho y cuenta con especialidad en materia constitucional, derechos humanos y derecho administrativo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Además es Maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y becario de Fulbright García Robles y CONACYT.

Perseo Quiroz, alcalde de Tepoztlán, se enfrascó en un pleito con Fernández Noroña por la casa de 12 mdp del senador. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro)

¿Cuál es la trayectoria profesional de Perseo Quiroz?

El perfil en LinkedIn del alcalde de Tepoztlán indica que Perseo Quiroz fue el coordinador de las acciones de incidencia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), por parte de Amnistía Internacional, para las Américas.

Como abogado, Quiroz participó en asuntos paradigmáticos sobre reparación del daño, vía responsabilidad patrimonial del estado. Según indica, su litigio estableció precedentes relevantes en el sistema judicial mexicano.

Alcalde de Tepoztlán tiene vínculos con Genaro García Luna

A Perseo Quiroz se le relaciona como presunto operador de Genaro García Luna, el ‘superpolicía que se convirtió en ‘guardian del narco’ por su relación con el Cártel de Sinaloa.

El vínculo data del paso del alcalde de Tepoztlán por la dirección ejecutiva de Amnistía Internacional en México.

Quiroz aparece en las investigaciones por haber favorecido a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Según las investigaciones, Perseo Quiroz favoreció la obtención de recursos públicos y puso en alta vulnerabilidad y riesgo a periodistas que confiaron su situación a Amnistía Internacional México.

Perseo Quiroz tuvo acusaciones de violencia política de género

Como candidato independiente a la Presidencia Municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, recibió un exhorto por parte del Observatorio de la Paridad y Violencia Política de Morelos.

El exhorto fue para que se abstuviera de hacer manifestaciones públicas, señalamientos personales o difundir información privada de mujeres que lo criticaron, que no coincidian con su postura o cuestionaron sus antecedentes como funcionario.

¿Por qué es la pelea del alcalde de Tepoztlán con Gerardo Fernández Noroña?

A finales de agosto pasado, pobladores de Tepoztlán protestaron frente a la casa de Fernández Noroña, con cartulinas en donde señalaban que el inmueble que ocupa lo habría adquirido sin la autorización de la comuna y que debería de reintegrarlo.

Fernández Noroña justificó la posesión de la casa valuada en 12 millones de pesos yy acusó que las protestas fueron instigadas por el alcalde Perseo Quiroz, a quien calificó como “armas cortas”.

Dos días después de la protesta, Perseo Quiroz declaró que la casa de Gerardo Fernández Noroña “no aparece registrada en el catastro municipal”, lo que implica que no existe registro de pago del impuesto predial.

A partir de ese momento ha subido el tono de las acusaciones, de los calificativos y denostaciones, entre ambos funcionarios.

Perseo Quiroz, el alcalde de Tepoztlán participó en protestas contra un campo de golf

El cierre de agosto fue movido para el presidente municipal. El 30 de ese mes, Perseo Quiroz se unió al grupo que conmemoró el 30 aniversario del movimiento que defendió la tierra y el entorno natural, al oponerse y evitar la construcción de un campo de golf en 1995.

Aquella vez, los comuneros se opusieron a la urbanización que contemplaba el complejo turístico y residencial.