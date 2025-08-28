¿Quién es la familia de Fernández Noroña? Ellos son los hermanos, exparejas e hijos del polémico senador

La vida familiar y sentimental de Gerardo Fernández Noroña tampoco ha estado exenta de controversia. (Fotos: @jorgegogdl/Facebook Gerardo Fernández Noroña)

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, vuelve a estar en el centro de la polémica esta semana. Primero, por protagonizar un enfrentamiento con el líder del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, en el Senado, y luego, por el escándalo que causó la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

Las últimas controversias del presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien está a días de dejar el cargo, han suscitado dudas sobre su vida personal y quiénes son sus familiares (entre ellos su hermana Mónica Gabriela Fernández Noroña, quien fue su asistente cuando era diputado), así como sus exparejas e hijos.

¿Quién es la familia de Fernández Noroña?

De acuerdo con información del portal Saber Votar, Gerardo Fernández Noroña nació el 19 de marzo de 1960 en la Ciudad de México. Es hijo de Rosa María Noroña Velázquez, aunque precisa que no hay información pública sobre quién fue su padre.

Sus abuelos maternos fueron Daniel Noroña y María de la Luz Velázquez Villalobos. De esta última cabe recordar aquella ocasión en la que el político recordó la difícil vida de su abuela tras huir de un matrimonio violento.

La historia la compartió en marzo pasado, en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, cuando senadoras leyeron en tribuna diversos testimonios de mujeres que vivieron en carne propia casos de violencia sexual y doméstica.

“Soy María de la Luz Velázquez Villalobos, nací en 1903. Soy más lista que el hambre y mi sueño es estudiar y ser una profesional, pero nací mujer, pobre, indígena y huérfana”, narró el senador en primera persona durante su homenaje.

Noroña, quien quedó conmovido hasta las lágrimas, contó que su abuela se divorció de su esposo cuando “era mal visto” hacerlo y tuvo que criar sola a tres hijos.

¿Quiénes son los hermanos de Fernández Noroña?

El legislador, quien ha sido tres veces diputado federal y aspirante presidencial independiente en 2017, tiene cuatro hermanos: Mónica Gabriela, Rosa Luz, Víctor Manuel y Sergio Raúl.

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, Mónica Gabriela fue asistente de Noroña cuando este fue diputado en 2019 en la LXIV Legislatura y se desempeñaba como Secretario de la Mesa Directiva y Vicecoordinador del grupo parlamentario del PT.

García Orozco señala que durante este periodo, la hermana del senador “firmaba oficios y compraba boletos de avión con dinero público”, pues asegura que estaba en “la nómina secreta” de Fernández Noroña.

Las exparejas de Noroña y sus hijos

En cuanto a su vida amorosa, el senador ha tenido tres exparejas: Martha Angélica Ojeda Nava, Carmen Pérez Téllez y Claudia Villafaña Morán.

Su pareja actual es Emma Ocampo Silva, con quien mantiene una relación desde hace 20 años y a quien conoció mientras ella trabaja en Aeroméxico, según señala el periodista Alberto Tavira, director general de Cuna de Grillos.

De acuerdo con una crónica de la periodista Blanca Estela Santos, publicada en Quadratín en 2020, Martha Angélica Ojeda junto con otro colaborador de Noroña -quien entonces era diputado del PT-irrumpieron en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados en febrero de ese año.

Ambos desplegaron una manta donde lo acusaban de ser un “traidor al pueblo” y un “violento”. Posteriormente, la expareja sentimental de Noroña ofreció una entrevista a los medios en donde lo acusó despedirla sin justificación y sin pagarle la indemnización marcada por la ley.

Ojeda Nava también señaló al entonces diputado de tener a seis familiares trabajando en la Cámara de Diputados, incluyendo a sus hermanos Mónica, Raúl y Manuel Fernández Noroña, así como a sus sobrinos Gerardo Fernández Medina y Aura Quintana Fernández.

Ante las acusaciones, Noroña negó que incurriera en nepotismo y, aunque admitió que tenía familiares trabajando con él, aseguró que lo hacían gratuitamente.

El hoy senador también tiene dos hijos, producto de sus relaciones con Carmen Pérez Téllez y Claudia Villafaña Morán, se trata de Alí Zóe Fernández Pérez, de 32 años y Kin Yael Villafaña Morán, de 29 años.