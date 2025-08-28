Adán Augusto recomienda a ‘Alito’ Moreno visitar Oceánica: ‘Vamos a hacer una coperacha para llevarlo’

Luego de seis horas de conducir la sesión plenaria de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, coordinador parlamentario, salió a darse un rol por el Centro Histórico, le mandaron saludos a La Barredora y él recomendó al PRI irse a un centro de rehabilitación.

Al despedir a Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, el líder morenista salió de la Antigua sede del Senado de la República, donde se congregaron para caminar un poco.

-¿Cómo va la plenaria?, se le preguntó.

-Bien.

-¿Cuál fue el mensaje que les dejó la consejera?

-Ya saben que yo no doy declaraciones.

Así como se resistió a dar declaraciones a la prensa sobre los acuerdos alcanzados en la Plenaria, también a probar gorditas de chicharrón del Callejón del 57, local que se ha vuelto tradición en la zona.

-Nunca las he probado.

-Debería probar una gordita.

-Ya las vamos a probar otro día. Ahorita no puedo porque tengo que cuidarme.

-¿La dieta?

-Hay que cuidarse si está uno recién operado.

El tabasqueño recién tuvo un procedimiento en los meñiscos. A su paso fue abordado por el “pueblo bueno y sabio”, como dicen en Morena.

Primero, por un hombre proveniente de Guerrero, quien le dijo que lo apoyó en la campaña. Después, una señora lo saludó: “Jefe, lo quiero mucho”.

Sin embargo, al legislador también le gritaron en cuatro ocasiones, al pasar por las calles de Cuba y Allende: “Es el de La Barredora” y “Saludos a La Barredora”.

Y es que el líder de Morena en el Senado ha sido cuestionando porque su exsecretario de Seguridad, cuando gobernador de Tabasco, tiene orden de aprehensión por vínculos con el grupo delincuencial denominado La Barredora.

López Hernández se acercó a ver los precios de una cantina, lo mismo de un local que tenía “chivito al plato”, en otro le ofrecieron “chilitos en nogada” y también le llamó la atención de una chelebría. “O sea que vende cheves y libros”, precisó, por si había duda del giro del lugar.

Adán Augusto invita a ‘Alito’ Moreno a ir a Oceánica o Monte Fénix

Después de dar su rol, López Hernández finalmente quiso abordar asuntos legislativos, sobre todo para criticar a la oposición tras la agresión que hizo el senador priista, Alejandro Moreno, a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado.

“Algunos porros políticos deben de tomar cursos de autoconstrucción. A lo mejor hay que invitarlos a que vayan a Monte Fénix o a Oceánica”.

Ironizó respecto de las declaraciones de Alejandro Moreno, respecto de que no teme por la denuncia que se presentó en su contra. “Ay, Jesús. Eso es lo que dice Alito Moreno, que lo tiene sin cuidado”.

Respecto de que el PRI afirmó que Fernández Noroña siempre actuó con rispidez como presidente de la mesa directiva también se mofó.

“No, ese es un discursito que ya está muy manido. Imagínense, anoche salieron a decir que ellos no habían hecho nada, que habían agredido a ellos. Por eso les digo que hay que invitarlos. Vamos a hacer una coperacha para llevarlos a Oceánica y a Montefénix y a ver si así los podemos recuperar”, insistió.