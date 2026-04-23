Morelia refuerza la seguridad con regulación de comercios

El municipio de Morelia trabaja en el fortalecimiento de la regulación de establecimientos comerciales, con el objetivo de garantizar condiciones de operación seguras y en apego a la normatividad vigente.

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, destacó que estas acciones buscan consolidar un entorno económico ordenado, donde los negocios operen con certeza jurídica y brinden confianza tanto a clientes como a propietarios.

“Un comercio en regla es un comercio seguro tanto para sus clientes como para sus propietarios”, enfatizó.

De acuerdo con la normativa municipal, todos los establecimientos con actividad económica en la ciudad deben revalidar anualmente sus licencias de funcionamiento en sus distintas modalidades durante el primer trimestre del año, lo que permite verificar que cumplen con sus obligaciones fiscales y, en su caso, con medidas de seguridad.

Yankel Benítez Silva señaló que este proceso es clave, especialmente en giros de mayor impacto o con venta de alcohol, donde se requiere contar con dictámenes de Protección Civil, instalaciones eléctricas y de gas en condiciones adecuadas, así como equipo de seguridad funcional y personal capacitado.

En este contexto, el secretario del Ayuntamiento hizo un llamado a los comerciantes a regularizar su situación y aprovechar los mecanismos disponibles en la Ventanilla Única del Centro Administrativo de Morelia, con el fin de mantener sus negocios en regla y fortalecer la actividad económica local.