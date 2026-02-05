Impuestos y aumento de precios afectan las ventas de comercios en México

El alza de hasta 8 pesos en bebidas saborizadas y de hasta 22 pesos en tabaco ha forzado una recomposición del gasto, donde el consumidor sacrifica lealtad de marca por precio. [Fotografía. Shutterstock]

El arranque de 2026 ha encendido las alertas de las tienditas y los autoservicios en México. La combinación de un agresivo ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en categorías críticas y la persistente inflación amenaza con desacelerar el dinamismo de las principales cadenas comerciales.

En la primera semana del año, las ventas en el canal moderno apenas crecieron un 3 por ciento , un desplome dramático frente al 17 por ciento registrado en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con un análisis de NielsenIQ México (NIQ) compartido a El Financiero.

“Los datos de este año confirman una tendencia que venimos observando, la ‘cuesta de enero’ se está volviendo más pronunciada en términos de desaceleración del consumo. Mientras que en 2025 vimos una transición más gradual, en 2026 observamos una caída más abrupta, pasando de crecimiento positivo a negativo en solo una semana”, señaló Laura Calderón, Líder de Customer Success Retail Vertical para NIQ México.

Agregó que esto refleja la cautela del consumidor mexicano ante el inicio del año y su impacto en las decisiones de compra.

Este escenario pone a prueba la resiliencia de gigantes como Walmart de México (Walmex), Soriana y Chedraui, así como a las tiendas de proximidad de FEMSA (Oxxo). El alza de hasta 8 pesos en bebidas saborizadas y de hasta 22 pesos en tabaco ha forzado una recomposición del gasto, donde el consumidor sacrifica lealtad de marca por precio.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), cada año las cadenas productivas actualizan precios de manera regular. Sin embargo, en esta ocasión los ajustes no fueron graduales, dado que el extraordinario aumento del IEPS ocasionó un alza significativa de precios que golpeó directamente a productos como bebidas saborizadas, las cuales subieron entre uno y ocho pesos los precios de sus productos; mientras los cigarros aumentaron su costo entre 15 y 22 pesos.

“Detonando además una cascada de incrementos de precios en otros segmentos del mercado esencial, incluyendo tortilla, panificación, lácteos, embutidos, abarrotes, limpieza y aseo personal, prácticamente todos los segmentos de consumo se han visto encarecidos”, señaló la ANPEC en un comunicado.

En los primeros siete días del 2026 las categorías que vieron caer su consumo respecto a la semana previa fueron los juguetes con una disminución del 30 por ciento; seguidos por las bebidas alcohólicas con un 22 por ciento, en el caso de los refrescos, tuvieron una contracción del 8 por ciento.

Afectados

Mexicanos recurren a préstamos personales para completar gastos

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023, del Inegi y la Condusef, el 68.3 por ciento de las personas reduce sus gastos por presión financiera al inicio del año, el 30.5 por ciento no logra cubrir sus gastos básicos y alrededor del 40 por ciento vive con preocupación por sus deudas.

En ese contexto, los hogares mexicanos recurren a préstamos personales para resolver desequilibrios temporales, sin comprometer el resto del año, señaló Kueski, una Fintech mexicana especializada en préstamos personales rápidos y métodos de pago compra ahora, paga después.

“Cuando analizamos el comportamiento de nuestros usuarios durante la cuesta de enero, vemos que la mayoría no busca extender deudas, sino ganar tiempo y claridad para cumplir con sus compromisos sin desordenar el resto del año”, explicó Luis Rangel, vicepresidente de crédito en Kueski.

Uno de los hallazgos más relevantes de la fintech es que el crédito de corto plazo se está utilizando cada vez más como una herramienta de planeación, pues el 21 por ciento de sus usuarios emplean estos productos para organizar sus finanzas.

Además de las opciones financieras, la venta de ropa de segunda mano o de “pasivos dormidos”, es una opción para obtener más ingresos que permitan paliar las obligaciones de principio de año.

“Si tienes cosas en tu casa como ropa guardada en tu closet que antes no veíamos como dinero y ahora sí, hay muchísimas plataformas actualmente que te permiten tener una liquidez inmediata gracias a los pasivos dormidos que de alguna forma, teníamos en casa”, señaló Aloma García, vocera de GoTrendier, una plataforma de compra-venta de ropa de segunda mano.

GoTrendier tiene 8 millones de usuarios y vende hasta 19 millones de dólares en prendas usadas.