¿Tu tiendita de la esquina va a cerrar? Cuesta de enero provoca caída en ventas

Algunas tienditas locales en el país sufren por el aumento a los impuestos y la cuesta de enero.

La caída en el consumo en el primer mes del año, en lo que se conoce como la “cuesta de enero”, con los nuevos precios tras el ajuste de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios (IEPS) en refrescos, tabacos, además de nuevos aranceles a las importaciones chinas, ha provocado la reducción de hasta 15 por ciento en las ventas de tienditas.

Lo anterior, en algunos casos, se traducirá en cierre de negocios en los primeros meses de 2026, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“Se estima que muchos negocios y tienditas no sobrevivirán enero o los primeros meses de 2026, por las caídas de ventas en algunos casos y por márgenes estrechos de ganancias”, reconoció el organismo empresarial.

La cuesta de enero, que se caracteriza por la caída en el consumo tras los gastos de fin de año, se estima que será una de las más pesadas y prolongadas en años recientes, agravada por el IEPS en refrescos, bebidas azucaradas y cigarros, así como tarifas y trámites gubernamentales y nuevos aranceles a importaciones chinas.

El impacto es mayor en los pequeños negocios familiares y tienditas de barrio, donde según datos de los socios de la Concanaco, hay una reducción en el volumen de ventas, con reportes de caídas que pueden llegar al 15 por ciento en algunos sectores o regiones.

“En general, los pequeños comercios enfrentan menor dinero circulando en los hogares, lo que reduce los márgenes de utilidad y obliga a fiar más productos o extender horarios sin ganancias proporcionales”, dijo el organismo.

La inflación en México se ubicó en 3.77 por ciento para la primera quincena del año, una aceleración menor a la esperada, de acuerdo con Bloomberg, que pronosticaba 3.87 por ciento.

Sin embargo, la inflación de este mes es más alta que el 3.66 por ciento registrado en diciembre pasado.