Inflación en México se desacelera a 3.69% al cierre de 2025

La inflación en México se desaceleró a 3.69 por ciento en 2025, lo que representó el menor incremento acumulado para todo un año desde 2020, principalmente por un menor avance en el índice no subyacente, que se vio favorecido por la caída en los precios de las frutas y verduras y un bajo crecimiento en los energéticos.

Con el dato actual, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumuló seis meses dentro del rango objetivo del Banco de México, de 3 más/menos 1 punto porcentual.

Según los registros del INEGI, el índice no subyacente aumentó 1.61 por ciento en el año, muy por debajo del 5.95 del 2024, y además fue el incremento más bajo desde 2020.

Los precios de frutas y verduras acumularon en el año un descenso de 5.62 por ciento, mientras que los pecuarios subieron 5.76 por ciento. En tanto, el componente de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno subió 0.18 por ciento.

Por su parte, el índice subyacente acumuló un avance de 4.33 por ciento durante 2025, por arriba del 3.65 por ciento de 2024. Los precios de los alimentos y bebidas se aceleraron a 5.22 por ciento, mientras que el resto de las mercancías subieron 3.51 por ciento, y en los servicios el alza fue de 4.35 por ciento.

Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, indicó que los precios de los productos agropecuarios registraron 12 caídas en 24 quincenas, lo que permitió que la inflación no subyacente cediera y esto ocasionó que la inflación general se viera favorecida.

No obstante, destacó que, a pesar del buen dato observado, el componente subyacente permanece en niveles elevados, lo que sigue siendo un factor de riesgo hacia los próximos meses.

De acuerdo con analistas de Bancoppel, se conjuntaron diversas variables que favorecieron la desaceleración moderada en los precios al consumidor.

“Algunos de los temas más destacados que contribuyeron a estos resultados fueron, la debilidad del consumo, la fortaleza del tipo de cambio y la contención del costo energético”.

Prevén repunte temporal

Analistas estiman que se podría observar cierto repunte en los precios durante este año, por diversos factores. De acuerdo con Bancoppel, el tema arancelario continuará siendo un factor determinante en el impacto de la inflación. “Anticipamos que la inflación aumentará durante 2026 por el efecto de los nuevos impuestos y aranceles, así como presiones por costos laborales”, indicaron.

Para Janeth Quiroz, directora de análisis económico de Monex, la incertidumbre podría prevalecer en el primer cuarto del año. “Hacia los próximos meses es probable observar cierta volatilidad, particularmente en el primer trimestre del año, debido a factores estacionales y por el ajuste de precios administrados”, indicó.

Pese a lo anterior, estima que a medida que pasen los primeros meses del año podría observarse cierta estabilidad en los precios.

Añadió que, dentro de los factores más importantes que incidirían en la estabilidad de precios se encuentra la probable desaceleración gradual de la inflación subyacente, un crecimiento económico moderado que limitaría presiones por el lado de la demanda y riesgos todavía presentes asociados a salarios, servicios y choques externos.

Recortes moderados

Sobre la postura que podría adoptar Banxico a lo largo de este 2026, los expertos coinciden en que prevalecerán ciertos recortes, pero de forma moderada y cautelosa.

Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, estima un ajuste total a la baja de 50 puntos base a la tasa de referencia en este año. “Estimamos recortes acumulados de alrededor de 50 puntos base durante 2026, llevando la tasa de referencia a 6.50 por ciento al cierre del año”, indicó.

“La alta inflación subyacente, las expectativas de inflación fluctuantes, las previsiones de inflación muy optimistas de los bancos centrales y las expectativas de que la inflación se reacelere en el primer trimestre de 2026 indican la necesidad de ser cautelosos en la calibración de la política monetaria a corto plazo”, indicó por su parte Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina en Goldman Sachs.