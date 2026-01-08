Baja dato de empleo en diciembre: IMSS reporta peor caída desde 2022

El 2025 cierra como un año con enorme debilidad en la creación de empleos.

El IMSS reportó que en el mes de diciembre se registró un recorte de 320 mil 692 plazas de los afiliados al seguro social, lo representa la caída más baja desde 2022.

Con este resultado, en 2025 se generaron 278 mil 697 plazas, lo que representa una tasa anual de 1.3 por ciento.

La caída del empleo del último mes del año obedece a factores estacionales, debido a que las empresas de comercio, servicios y de construcción, ajustan sus plantillas y dan de baja a un gran número de trabajadores.

Carlos Ramírez, socio consultor de Integralia, expuso que el dato no fue tan negativo, comparado con lo que se esperaba, sin embargo, 2025 continuó siendo un año de enorme debilidad en creación de empleos.

El dato no es tan malo, toda vez que en el mes de diciembre de 2024 hubo una disminución en los registros de 405 mil 259 fuentes laborales; en el mismo mes de 2023 se recortaron 384 mil 882 plazas y en 2022 se perdieron 345 mil 705 registros.

“Si bien el dato no es tan negativo comparado con la estimación de creación de empleos del Banco de México para 2025, que esperaban la creación de 150 mil a 200 mil plazas”, reconoció.

Pero comparado con el tamaño de la economía nacional y las necesidades de creación de plazas traemos un déficit de un millón de empleos, recalcó el economista.

“De esas 278 mil 697 plazas creadas el año pasado, 206 mil 521 son los repartidores de aplicación, que cuentan porque finalmente ya están contabilizados y son importantes y ya son parte, de los nuevos afiliados, pero son puestos de trabajo que ya existían. Es decir, no son puestos nuevos de trabajo. Simplemente se les formalizó”, subrayó.

“No le quito mérito, pero en realidad si no hubiéramos tenido ese movimiento del gobierno, hubiera sido un año de creación de apenas 70 mil empleos en el año. claramente hubiese sido el peor año que no habíamos visto en mucho tiempo”, recalcó.

¿En qué sectores hubo un aumento del empleo?

El reporte de empleo del IMSS destacó que los sectores económicos con mayor avance relativo anual en puestos de trabajo son el transporte y comunicaciones con 13.7 por ciento, comercio con 3.1 por ciento, el sector de electricidad con 2.1 por ciento.

Por entidad federativa destacan Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México con aumento anuales mayores al 5 por ciento.

Al cierre de 2025 el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 627.9 el más alto para un mes de diciembre desde que se tenga registro.

El salario presenta en su comparación anual un cambio nominal de 40.5 pesos, el cuarto mayor aumento de entre todos los diciembres de que se tenga registro, en términos relativos, la variación anual es de 6.9 por ciento.

Al 31 de diciembre de 2025 se tienen inscritos ante el instituto 1,29280 patrones con una variación mensual negativa de 6839 registros correspondiente a una tasa anual de menos 0.7 por ciento.

Lo anterior se explica principalmente por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.

El IMSS precisó que se tiene registrado un total de 272 919 asegurados en el esquema de continuación voluntaria del régimen obligatorio.