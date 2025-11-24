Crece 0.4% empleo y 6.6% recaudación del IMSS: Coparmex NL

Durante el periodo enero a septiembre de este año, la recaudación de cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el País registró un aumento de 6.6 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2024, esto a pesar de que el empleo creció sólo 0.4 por ciento, señaló la Coparmex Nuevo León.

Un análisis del organismo, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del IMSS, revela que los ingresos de la dependencia de salud por concepto de cuotas sumaron en los primeros nueve meses del año 450 mil 665 millones de pesos (mdp), cuando en el mismo periodo del año pasado ese monto fue de 422 mil 793 mdp.

Destacó que esta alza se dio pese a que el número de trabajadores inscritos en el IMSS lo hizo a una tasa de 0.4 por ciento anual.

Cecilia Carrillo López, directora del organismo, explicó que la seguridad social es solo uno de los rubros en materia laboral, que ha significado un mayor costo para el sector patronal.

“En los últimos siete años los patrones en México ya no ven lo duro sino lo tupido, han sido cargados con cambios en materia laboral, los cuales muchos de éstos han derivado en mayores costos.

“Han sido una serie de reformas continuas, que actualmente más cambios en la normatividad laboral se cocinan en el Congreso”, advirtió.

El estudio señaló que el aumento en la recaudación del IMSS es producto del alza que registra el salario diario promedio de los trabajadores asegurados en el mismo periodo, de siete por ciento anual.

Comentó que lo anterior ha significado un aumento en costos para el sector patronal, esto sin contar los desembolsos adicionales que está efectuando desde el 2023 en materia de seguridad social.

“Recordemos que desde el 2023 y hasta el 2030 el costo de la seguridad social viene al alza cada año, todo a cargo del sector patronal”, explicó.

Detalló que la aportación patronal del fondo de cesantía y vejez se incrementará de manera gradual y de acuerdo al Salario Base de Cotización (SBC) de cada trabajador a partir de 2023 hasta concluir en 2030.

“El alza irá de 3.15 por ciento hasta alcanzar un tope de 11.875 por ciento del SBC, establece la reforma de pensiones aprobada en 2020”.

Las cuotas del IMSS de enero a septiembre del 2022 al mismo periodo de este año han registrado un aumento en la recaudación de 35.1 por ciento. En este mismo periodo el empleo formal creció 5.4 por ciento, y el salario diario promedio de cotización en un 29.6 por ciento.