Alto Comisionado de la ONU destaca logros de México en derechos humanos tras visita oficial

Durante su estancia, sostuvo reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: X / Claudia Sheinbaum)

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizó una visita oficial a México del 19 al 22 de abril, a invitación del Estado mexicano, con el objetivo de dialogar con autoridades y actores sociales sobre la situación de los derechos humanos en el país y en el contexto internacional.

Durante su estancia, sostuvo reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con titulares de diversas dependencias federales, entre ellas las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. También se reunió con representantes del Poder Judicial y con legisladores en el Senado de la República.

Además, el Alto Comisionado dialogó con la fiscal general de la República y participó en una sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las fiscalías de las 32 entidades del país.

Como parte de su agenda, sostuvo encuentros con organizaciones de la sociedad civil, colectivos de búsqueda y organismos públicos de defensa de derechos humanos.

Al término de la visita, calificó su estancia como “muy fructífera” y agradeció al gobierno mexicano por la invitación y la apertura institucional para sostener estos diálogos.

Avances en derechos humanos y políticas sociales en México

Durante su visita, el Alto Comisionado reconoció diversas buenas prácticas implementadas en el país, como la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la creación de centros LIBRE para impulsar los derechos de las mujeres y la consulta pública en temas ambientales.

Destacó avances en materia de derechos económicos y sociales, al señalar que México ha reducido la pobreza y ampliado el acceso a estos derechos mediante políticas de protección social, incrementos al salario mínimo y programas dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad, así como la atención universal para adultos mayores.

En este sentido, afirmó que estos progresos reflejan elementos de una economía centrada en los derechos humanos.

Migración, justicia y seguridad: los temas en diálogo

El Gobierno de México reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las personas migrantes como eje de su política exterior, y solicitó el apoyo del Alto Comisionado para promover medidas de protección en foros internacionales, independientemente de la situación migratoria de las personas.

Durante los encuentros, también se abordó la importancia de garantizar el acceso a la justicia de manera eficaz y accesible, así como de reforzar las acciones para combatir el tráfico ilícito de armas.

En cuanto a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el Alto Comisionado reconoció que el mecanismo mexicano en la materia es un referente regional por su esquema de gobernanza que incluye a la sociedad civil.

Desapariciones y cooperación internacional

En materia de desapariciones, ambas partes acordaron consolidar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para la prevención y combate de este fenómeno.

El Gobierno de México reiteró su reconocimiento a los desafíos que implica este delito y su compromiso para enfrentarlo, además de su disposición para fortalecer la cooperación internacional.

Por su parte, el Alto Comisionado señaló que el país cuenta con un marco jurídico e institucional con potencial, basado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el reciente protocolo nacional de búsqueda actualizado, los cuales calificó como referentes a nivel internacional.

Finalmente, se destacó que México continuará siendo un actor relevante en el ámbito regional y global en apoyo del multilateralismo y del sistema internacional de derechos humanos.