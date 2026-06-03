Detienen a Antonio N, excolaborador de Genaro García Luna, por peculado y delincuencia organizada

La FGR estima que la red criminal desvió unos cinco mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada. (Foto: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este miércoles la detención de Antonio N, excolaborador de Genaro García Luna y presuntamente implicado en una red criminal que desde el gobierno federal saqueó más de 5 mil millones de pesos del erario.

Antonio N fungió entre 2013 y 2018 como Coordinador General de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social y, según la FGR, en ese periodo suscribió contratos de construcción de ocho centros penitenciarios federales.

¿Por qué detuvieron al excolaborador de Genaro García Luna?

De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada de la FGR, Antonio N probablemente integraba una red delictiva encabezada por Genaro García Luna, extitular de la Seguridad Pública federal y hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico.

En dicha red, según la indagatoria, había familiares y colaboradores, así como socios de empresas que habrían participado para desviar recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

La FGR estima que la red criminal desvió unos cinco mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada.

¿Cómo fue la detención de Antonio N?

Fueron elementos de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes detuvieron a Antonio N, con base en una orden de aprehensión por peculado y delincuencia organizada con fines de lavar dinero.

Dicha diligencia fue encabezada por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que se trasladó a la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México donde ejecutaron el mandamiento judicial.

El detenido tenía diferentes identificaciones apócrifas, teléfonos celulares y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en dólares americanos.

Junto con lo asegurado, Antonio N fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Justicia Penal Federal, en el CEFERESO No. 1 Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se definirá su situación jurídica.