Los playoffs de MLB están en juego: ¿Dónde ver Red Sox vs. Yankees EN VIVO?

El Yankee Stadium, Nueva York, es el escenario de la serie entre los Boston Red Sox y los New York Yankees. (Foto: EFE/ Imagen generada con IA Gemini)

La lucha por un boleto a la postemporada en la División Este de la Liga Americana tiene este fin de semana uno de sus capítulos más emocionantes con el enfrentamiento entre los Boston Red Sox y los New York Yankees.

Yankees y Red Sox protagonizan una de las rivalidades más antiguas y reconocidas de las Grandes Ligas. Cada enfrentamiento entre ambos tiene un componente histórico, pero el contexto actual aumenta todavía más la expectativa, pues los dos clubes se encuentran en plena pelea por avanzar a los playoffs de la MLB.

De acuerdo con la tabla de posiciones de la Liga Americana, los Yankees ocupan el segundo lugar de la División Este con marca de 75-58, mientras que los Red Sox son terceros con 73-60. Los dos clubes disputarán cuatro encuentros durante el fin de semana, en una serie que puede tener consecuencias importantes de cara a la recta final de la temporada.

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La serie entre Boston y Nueva York comenzará este viernes 28 de agosto y se extenderá durante todo el fin de semana. Los cuatro encuentros se disputarán en Yankee Stadium y estarán disponibles para seguirse mediante streaming, por lo que los aficionados podrán ver en vivo cada capítulo de esta rivalidad.

El primer encuentro tendrá como duelo de abridores a Cam Schlittler, por los Yankees, y Patrick Sandoval, por los Red Sox. El enfrentamiento también forma parte de una serie en la que Boston buscará aprovechar la presencia de varios lanzadores zurdos para intentar complicar a la ofensiva neoyorquina.

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La principal motivación para ambos clubes es mantenerse en posición de alcanzar la postemporada. Los Yankees llegan al compromiso con marca de 75-58 y ocupan el segundo puesto de la División Este de la Liga Americana, a cuatro juegos de los Tampa Bay Rays, líderes del sector. Boston, con 73-60, se encuentra seis juegos detrás de Tampa Bay.

La serie también tiene importancia por el criterio de desempate en caso de que ambos equipos terminen en una posición similar al cierre de la campaña. Boston ha ganado cinco de los nueve enfrentamientos disputados entre los dos clubes durante esta temporada, por lo que Nueva York necesita imponerse en al menos tres de los cuatro encuentros restantes para quedarse con la serie de temporada regular.

El antecedente cobra todavía más relevancia debido a que ambos equipos podrían volver a encontrarse en octubre. La temporada pasada se enfrentaron en la Serie de Comodines de la Liga Americana, por lo que el cierre de la campaña regular puede comenzar a definir qué equipo tendría una eventual ventaja de localía.

Red Sox tendrán 4 juegos contra Yankees este fin de semana. (Foto: EFE) (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

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Los Red Sox llegan a esta serie en el tercer lugar de la División Este de la Liga Americana, con una marca de 73 victorias y 60 derrotas. Boston comenzó la anterior serie ante los Yankees con una desventaja de 15.5 juegos respecto a Nueva York, que entonces era líder, pero consiguió reducir considerablemente esa distancia y meterse en la pelea por los playoffs.

Aaron Boone, mánager de los Yankees, había advertido desde aquella serie que Boston tenía suficiente talento para competir pese a encontrarse en el último lugar, de acuerdo con declaraciones retomadas por el portal de los New York Yankees.

El estratega destacó especialmente el trabajo del pitcheo de los Red Sox, al considerar que el equipo lanza bien de manera constante y se ha convertido en uno de los mejores de las Grandes Ligas.

Los Yankees, por su parte, ocupan actualmente el segundo lugar de la División Este con récord de 75-58, a cuatro juegos de los Tampa Bay Rays. Nueva York también llega a este enfrentamiento con una rotación que ha cumplido con las expectativas y un bullpen que se ha mantenido sólido durante la temporada, aunque la ofensiva había representado uno de sus principales problemas.

Esa situación comenzó a cambiar en los últimos encuentros, pues los Yankees anotaron 31 carreras en tres partidos contra los Blue Jays y posteriormente sumaron tres más frente a los Astros.

El momento de ambos equipos también se refleja en el historial de enfrentamientos de esta temporada. Boston ha ganado cinco de los nueve duelos contra Nueva York, Yankees, por su parte, necesitan imponerse en al menos tres de los cuatro encuentros.