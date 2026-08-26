Se acabó el sueño del tricampeonato: Pericos elimina a Diablos Rojos del México

Y cuando el diablo despertó, el sueño del tricampeonato se había terminado. Pericos de Puebla eliminó a los Diablos Rojos del México la noche de este miércoles 26 de agosto.

El triunfo de los Pericos puso fin a la búsqueda de los Diablos Rojos del México del tricampeonato en los playoffs 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). La hazaña solo ha sido lograda por los Sultanes de Monterrey.

Los colorados llegaron al Estadio Alfredo Harp Helú necesitados de una victoria para alargar la serie a un séptimo juego; sin embargo, el bateo oportuno abandonó a la novena escarlata que se rindió ante los lanzadores poblanos.

Pericos de Puebla espera al ganador de la serie entre Olmecas de Tabasco y Guerreros de Oaxaca para conocer a su rival en la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la LMB.

¿Cómo quedó Pericos de Puebla vs. Diablos Rojos del México en el Juego 6 de la Serie de Zona?

Los Pericos de Puebla derrotaron 3-0 a los Diablos Rojos del México este miércoles con una sólida actuación de su pitcheo que dejó a los capitalinos con apenas tres imparables. El triunfo permitió a Puebla colocarse 4-2 en la serie y avanzó en los playoffs de la LMB.

Antonio Santos encabezó la victoria desde la lomita. El abridor de los Pericos trabajó seis entradas, permitió dos hits, otorgó una base por bolas y ponchó a tres bateadores, sin permitir carreras. Emailin Montilla lanzó una entrada y Liarvis Breto completó las últimas dos para asegurar el triunfo poblano.

La ofensiva de Pericos abrió la pizarra en la tercera entrada. Herlis Rodríguez conectó un triple que permitió a Samar Leyva llegar al plato y, posteriormente, Sergio Alcántara produjo la segunda carrera con un sencillo al jardín derecho. Puebla amplió su ventaja en el quinto episodio, cuando un lanzamiento descontrolado de Nick Vespi permitió que Lorenzo Cedrola anotara desde tercera.

Los Pericos terminaron el encuentro con cuatro imparables y tres carreras, pero aprovecharon los errores y las oportunidades que generaron ante el pitcheo escarlata. Rodríguez aportó un triple, mientras que Alcántara y Leyva también conectaron imparables importantes para la ofensiva visitante.

Diablos Rojos tuvo dificultades para responder. El equipo capitalino apenas consiguió tres hits y no logró producir carreras pese a tener oportunidades con corredores en circulación. Robinson Canó, Jon Singleton y Orlando Arcia fueron algunos de los bateadores que consiguieron conectar de hit, pero la ofensiva no encontró la manera de romper la blanqueada.

Ricardo Pinto cargó con la derrota tras lanzar 3.2 entradas, permitir tres hits y dos carreras limpias, además de otorgar dos bases por bolas y recetar tres ponches. Nick Vespi recibió una carrera en su relevo.

El encuentro tuvo una duración de 2 horas y 47 minutos ante 19 mil 967 aficionados en la casa de los ‘pingos’.