Glenda Inzunza: La sirena que representa a México en Juegos Olímpicos y es fan de la lucha libre

Glenda Inzunza representó a México en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, donde el equipo de natación artística fue el único de un país latinoamericano que alcanzó la final de la categoría.

Pero para llegar hasta ahí ha recorrido un largo camino. Desde acompañar a su papá a ver lucha libre o practicar gimnasia y atletismo en La Paz, Baja California Sur, hasta encontrarse casi por casualidad con la natación artística y mudarse durante su adolescencia a la Ciudad de México para seguir un nuevo sueño.

Glenda Inzunza la nadadora artística mexicana y apasionada por las luchas

Glenda nació en La Paz, Baja California Sur, en una familia apasionada por el deporte. Su padre es un aficionado de deportes como béisbol, la Fórmula 1 y la lucha libre.

Tras practicar gimnasia durante su infancia, comenzó simultáneamente con atletismo y natación artística, disciplina que llegó a su vida porque se practicaba en el mismo centro deportivo donde ya entrenaba.

“Me dice mi mamá: ‘Mira, qué padre, ¿no quieres hacer eso?’. Yo lo vi y dije: ‘Okay, vamos a hacerlo’. Y, por otro lado, mi papá me dijo: ‘¿No quieres hacer atletismo?’. Y yo: ‘Okay’. Yo no tenía exactamente definido qué quería hacer. Estuve un año haciendo natación artística y atletismo al mismo tiempo, hacía dos horas y dos horas, así, toda la semana”, contó en entrevista para El Financiero.

Aunque no practicó lucha libre, siempre ha sido un pasatiempo familiar acudir a la arena. De niña, su ídolo era La Parka —con quien tiene una fotografía que todavía presume— y actualmente es Místico, a quien vio en la Arena México la última vez que asistió.

“Desde muy chiquita, mis papás me llevaban a la lucha libre, era una actividad en familia. (...). Tengo una foto con La Parka y yo chiquitita”, comparte. “Para mí ir a la lucha libre es ir a desestresarme, a pasármela bien, a gritar, a reírme. Siento que es como salir de la rutina, ver un espectáculo distinto y también algo que es como muy mexicano”.

Gracias a la pasión de su padre, tampoco se encasilla en una sola disciplina y trata de mantenerse al pendiente de distintos deportes.

“No veo todo porque pues a veces no te da, pero el Mundial de futbol lo vi, el Super Bowl me gusta mucho verlo, yo le voy a Kansas (City Chiefs), que es un equipo que lo amas o lo odias; la Fórmula 1 también, estoy muy pendiente de lo que pasa allá, de Checo (Pérez)”.

¿Cómo llegó Glenda Inzunza a la natación artística?

En su primera competencia de novatas, Glenda ganó el oro. Después de presenciar como espectadora los Juegos Panamericanos de 2011, pensó que dedicarse a este deporte podía ser una buena idea.

“Ahí empezó este deseo de decir: ‘Yo quiero ser como ella, yo quiero ser seleccionada nacional, llegar a eso’, y llegué”.

Tampoco tuvo demasiado tiempo para pensarlo. Tras la Olimpiada Nacional de 2014, hizo el proceso selectivo y su vida cambió: en 2015, con apenas 14 años, tuvo que mudarse de La Paz a la Ciudad de México sin su familia para entrenar con la categoría junior y después con la mayor, desde 2017.

“Mis papás siempre me han apoyado. Me dijeron: ‘Si tú quieres, adelante, te apoyamos’, con todo el dolor de su corazón, ‘está bien, vete’, y me vine sola. Mi mamá solo me vino a entregar y ya, se regresó. Estaba aquí sola, sin mi familia, pero esa generación coincidió que estábamos en el Comité Olímpico y nos metían en cuartos de seis niñas, entonces era una dinámica padre (...): entrenamos en la mañana y en la tarde teníamos libre”, explicó.

Tras crecer acompañada por otras jóvenes atletas que también llegaron a Ciudad de México para buscar su sueño, se convirtió en compañera de Nuria Diosdado, una de las sirenas más destacadas de la última década en México.

“Nuri siempre ha sido una referente desde que yo llegué a natación artística, era la referente y el hecho de estar compitiendo con ella, ser compañeras, compartir alberca, es muy bonito. Su manera de trabajar era muy peculiar porque es una persona muy enfocada, buena en el agua e inteligente, pero a la vez era una persona juguetona. Platicando con ella, era padre porque la convivencia no era rígida del todo”, cuenta.

Glenda considera que la combinación de experiencia y juventud permite darle continuidad a un proceso que ha mantenido a México en el fogueo internacional.

“Yo lo veo como una continuación. De ese equipo que fue a París (2024), todavía seguimos muchas. Se fueron tres, pero pues seguimos seis atletas más y estamos acogiendo a las nuevas que vienen llegando, que son igual unas cuatro más”, expresa.

Natación artística en México: Los retos para practicar este deporte

La natación artística tiene poca difusión en el país, lo que dificulta su práctica. A esto se suman los pocos centros disponibles para entrenar, en opinión de Glenda.

“En Baja California Sur es el único club (de natacón artística) en la región. En Baja California, Sonora o Sinaloa no hay. Toda la región de por allá no tiene natación artística. Hacen falta más entrenadoras, también este darle esa parte de buscar quién imparte el deporte”, expresó.

Glenda también observa que poco a poco se rompe el tabú de considerar la natación artística como un deporte exclusivo para mujeres. En su equipo hay un atleta llamado Diego, quien ya ha entrenado a la par del equipo.

“Poco a poco se van integrando los hombres y siento que llegará un punto en el que sea como muy normal ver a hombres y mujeres nadando juntos. Cada vez son más los atletas masculinos que están en la alberca”, apunta.

Glenda Inzunza rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Uno de los objetivos de Glenda son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aunque antes deberá completar un proceso con distintas competencias internacionales.

La nadadora artística destaca los Juegos Panamericanos de Lima 2027, el Campeonato Mundial y algunas Copas del Mundo a las que asistirán para mantener el nivel competitivo. “Y ya 2028 será un poquito más fuerte, pero ya el cierre”, reflexiona.