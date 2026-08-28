Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 28 de agosto: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 28 de agosto desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 28 de agosto en Palacio Nacional.

Adelantó que asistiría Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para informar sobre la recuperación de 5 millones de dólares del caso de la familia Weinberg ligado a García Luna.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 27 de agosto?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la suspensión de las citas para tramitar la visa de Estados Unidos. La mandataria recordó que México no puede intervenir cuando el gobierno de ese país decide retirar el permiso de ingreso.

A la par, la mandataria presentó una iniciativa de reforma para prohibir que personas con doble nacionalidad sean candidatos para presidente, gobernador o jefe de gobierno.

El argumento del gobierno federal es que la persona candidata únicamente debe responder al interés de una nación.

Por último, criticó las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien permanece fuera del país desde hace años y enfrenta señalamientos por presunta delincuencia organizada.

Incluso, el exfuncionario tiene doble nacionalidad, y en caso de aprobarse la reforma de Sheinbaum, tendría que renunciar a la norteamericana para competir.